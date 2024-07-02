Galeria a céu aberto: história do ES é contada na alça da Terceira Ponte

As imagens, que se entrelaçam não só em significados, mas também em diferentes cores vibrantes, foram inspiradas por projetos como Wynwood Walls, em Miami, e o Street Art Museum, em São Petersburgo (Rússia). Nomeado como "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre", será totalmente concluído em 12 de julho. Paulo Gustavo, Alex Furtado e Filipe Motta assinam a arte.