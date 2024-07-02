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Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha Vitor Jubini
Arte na parede

Galeria a céu aberto: história do ES é contada na alça da Terceira Ponte

Além da intervenção artística, o projeto inclui a criação de um site e um vídeo documentando todo o processo de criação

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em

02 jul 2024 às 18:53
Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A diversidade, cultura e alegria agora recebem quem chega a Vila Velha com a inauguração da galeria de arte a céu aberto na alça da Terceira Ponte, nesta terça-feira (2). As paredes, antes eram formadas por blocos brancos, se transformam em grandes símbolos que contam a história do Espírito Santo como: Convento da Penha, povos originários, pescadores e a casaca, tradicional instrumento musical utilizado no congo. 
As imagens, que se entrelaçam não só em significados, mas também em diferentes cores vibrantes, foram inspiradas por projetos como Wynwood Walls, em Miami, e o Street Art Museum, em São Petersburgo (Rússia). Nomeado como "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre", será totalmente concluído em 12 de julho. Paulo Gustavo, Alex Furtado e Filipe Motta assinam a arte.
Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha
A pintura traz diferentes monumentos do Espírito Santo, retratados em cores vibrantes Crédito: Vitor Jubini
Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha
A pesca, tão importante para o ES, também é representado nas pinturas Crédito: Vitor Jubini
As cores vivas ressaltam a beleza do trabalho inspirado em obras contemporrâneas pelo mundo Crédito: Vitor Jubini
Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha
A pintura deu um novo visual à alça da Terceira Ponte, na chegada a Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha
O projeto foi batizado com o nome de "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre"  Crédito: Vitor Jubini
Painel urbano pintado na alça da Terceira Ponte em Vila Velha
O cinza do asfalto agora contrasta com o colorido do paredão ao fundo  Crédito: Vitor Jubini

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