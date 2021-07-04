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Queda de avião militar

Avião militar com 92 pessoas a bordo cai nas Filipinas

Um avião militar caiu no sul das Filipinas neste domingo (4). Das 92 pessoas a bordo 29 morreram e 40 ficaram feridas.

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 11:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2021 às 11:33
Luto, vela, morte
Luto, vela, morte Crédito: Pixabay
Um avião militar caiu no sul das Filipinas neste domingo (4). Segundo comunicado do Ministro da Defesa filipino, a aeronave transportava 92 pessoas, ao menos 29 morreram e 40 feridos foram resgatados.
A operação de busca continua no local do impacto.
A aeronave C-130 da Força Aérea Filipina sofreu um acidente ao pousar na ilha de Jolo, informou a Força Aérea.
Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como parte de uma força conjunta que lutava contra grupos armados na região de maioria muçulmana.
O exército tem uma forte presença no sul das Filipinas, onde grupos como o Abu Sayyaf operam, muitas vezes realizando sequestros em troca de resgate

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