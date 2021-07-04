Avião militar com 92 pessoas a bordo cai nas Filipinas

Luto, vela, morte Crédito: Pixabay

Um avião militar caiu no sul das Filipinas neste domingo (4). Segundo comunicado do Ministro da Defesa filipino, a aeronave transportava 92 pessoas, ao menos 29 morreram e 40 feridos foram resgatados.

A operação de busca continua no local do impacto.

A aeronave C-130 da Força Aérea Filipina sofreu um acidente ao pousar na ilha de Jolo, informou a Força Aérea.

Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como parte de uma força conjunta que lutava contra grupos armados na região de maioria muçulmana.