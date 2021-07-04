Acidente aéreo

Avião militar cai nas Filipinas e deixa ao menos 45 mortos

Depois da queda do avião militar que caiu no sul das Filipinas neste domingo (4), ao menos 45 pessoas morreram

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 16:33

Agência FolhaPress

Velas e luto Crédito: Freepik/Divulgação
Um avião militar caiu no sul das Filipinas neste domingo (4) após perder o controle na aterrissagem e ao menos 45 pessoas morreram, segundo o Departamento de Defesa Nacional.
Do total de mortos, 42 eram militares e 3 eram civis a bordo do avião de transporte Hercules C-130. Dezenas de pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais. A aeronave tinha 92 pessoas a bordo caiu na ilha de Jolo, na província de Sulu, segundo comunicado do secretário de Defesa filipino, Delfin Lorenzana.
Alguns soldados foram vistos saltando do avião antes que ele atingisse o solo e explodisse, segundo o general William Gonzales, comandante da força-tarefa conjunta de Sulu.
Trata-se de um dos acidentes de aviação militar mais mortíferos da história do país. "É um dia triste, mas temos que manter a esperança", afirmou Gonzales.
Fotos divulgadas pelo canal de televisão local Pondohan TV mostram a fuselagem do avião em chamas. Uma coluna de fumaça preta subiu sobre as casas localizadas perto do local do acidente.
O general Cirilito Sobejana disse que o avião transportava tropas de Cagayan de Oro, na ilha de Mindanao (sul), quando saiu da pista ao tentar pousar em Jolo.
A aeronave tentou "recuperar a potência, mas não teve sucesso", disse à mídia local, chamando o acidente de "muito lamentável".
"As equipes de resgate estão no local, estamos rezando para que possam salvar mais vidas", afirmou à AFP.
O avião, com quatro turbopropulsores, caiu perto de uma pedreira em uma área pouco povoada, afirmou à AFP a primeira tenente Jerrica Angela Manongdo.
O porta-voz da Aeronáutica, o tenente-coronel Maynard Mariano, ressaltou que as causas do acidente serão investigadas. "Agora estamos dedicados às tarefas de resgate", disse Mariano à AFP.
Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como para combater a grupos armados nessa região, de maioria muçulmana.
O Exército mantém uma forte presença no sul das Filipinas, onde grupos armados como o Abu Sayyaf operam, muitas vezes realizando sequestros em troca de resgate.
As aeronaves C-130 são usadas para transportar tropas e suprimentos. Também são frequentemente destacadas para fornecer assistência humanitária e socorro em desastres.
O incidente está sendo tratado como um acidente, não um ataque, disse o porta-voz das Forças Armadas, o general Edgard Arevalo, à rádio DZBB.
Relatórios iniciais indicam que a aeronave ultrapassou a pista e se partiu, segundo informou à AFP o tenente-general Corleto Vinluan, chefe do comando de Mindanao Ocidental.
O senador Richard Gordon disse que este foi o quarto acidente de um avião militar este ano com "vítimas". "Estamos comprando aviões defeituosos com o dinheiro das pessoas?", questionou ele no Twitter.
No mês passado, um helicóptero Black Hawk caiu durante um voo noturno de treinamento, matando todas as seis pessoas a bordo.

