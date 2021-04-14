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América do Sul

Até junho, acesso a vacinas contra Covid será muito limitado, diz Opas

Segundo o diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, na América do Sul apenas 9,4% da população recebeu ao menos uma dose da vacina contra o vírus

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 14:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 14:09
Este ano, as crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses serão as primeiras vacinados contra a gripe
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), cerca de 70% das entregas previstas de vacinas na Iniciativa Covax devem ocorrer de junho em diante. Crédito: Pixabay
Diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa afirmou nesta quarta-feira (14), que, até o mês de junho, o acesso a vacinas contra a covid-19 na região será "muito limitado". Ele fez a declaração ao tratar da Iniciativa Covax de distribuição de imunizantes, durante entrevista coletiva virtual da entidade.
Barbosa disse que cerca de 70% das entregas previstas de vacinas na Iniciativa Covax devem ocorrer de junho em diante. Segundo ele, na América do Sul apenas 9,4% da população recebeu ao menos uma dose da vacina contra o vírus. Nesse contexto, alertou para o fato de que, a fim de se evitar novas cepas da covid-19, é importante que exista um acesso balanceado às vacinas pelo mundo
A autoridade de saúde pediu que as empresas não concentrem suas entregas apenas para os países desenvolvidos, com os quais já têm contratos. Barbosa comentou que existe o risco de que, se houver muitas transmissões, possam surgir cepas não cobertas pelas vacinas atuais, o que seria um revés global importante para conter a crise de saúde.
Também presente na coletiva, o gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri, comentou sobre a variante do vírus encontrada inicialmente no Brasil. Segundo ele, essa cepa "pode ser mais transmissível, mas não mais agressiva" do que a original.
Além disso, Aldighieri lembrou que há estudos em andamento para se saber se a cepa encontrada originalmente no País afeta um pouco a imunidade ao vírus.

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