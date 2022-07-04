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Illinois

Ataque a tiros em desfile de 4 julho deixa pelo menos 5 mortos nos EUA

Outras 16 pessoas ficaram feridas no tiroteio na cidade de Highland Park, nesta segunda-feira (4); data celebra Dia da Independência dos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2022 às 17:31

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 17:31

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas durante um tiroteio que interrompeu as celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado nesta segunda-feira (4), na cidade de Highland Park, localizada próxima a Chicago, no Estado de Illinois.
A informação foi confirmada pela polícia local, que também orientou os moradores a se abrigarem em lugares seguros, já que o suspeito do crime não tinha sido preso até as 12h30 no horário local (14h30 no horário de Brasília).
O suspeito teria atirado nas pessoas de cima do telhado de um comércio local. Essa informação ainda não foi ratificada pela polícia.
A prefeita de Highland Park escreveu no Twitter que houve um "incidente" no centro da cidade e orientou a população a evitar a região. "As festas do 4 de julho foram canceladas", complementa a publicação. "Mais informações serão compartilhadas assim que estiverem disponíveis."
O congressista democrata Brad Schneider, que representa Highland Park, afirmou que estava no começo do desfile quando os tiros começaram. Ele e a equipe estão em segurança.
"Envio minhas condolências às famílias, minhas orações aos feridos e à minha comunidade e meu comprometimento para fazer tudo que estiver ao meu alcance para nossas crianças, cidades e nossa nação ficar ainda mais segura", declarou.
Desfiles marcados em subúrbios vizinhos a Highland Park, em Evanston e Deerfield, foram cancelados.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a correria registrada no momento em que os tiros começam a ser disparados. Algumas pessoas, inclusive crianças e adultos com carrinhos de bebê, correram no sentido contrário do desfile. Em alguns pontos, aqueles que não ouviram os tiros não entendiam a presença de carros policiais e veículos de resgate. "É um incêndio? Alguma emergência?", pergunta uma das mulheres assistindo ao desfile.

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