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Covid-19

AstraZeneca diz que não cancelou reunião com UE sobre atraso no envio de vacinas

A disputa pública entre a AstraZeneca e a UE levantou preocupações sobre o nacionalismo da vacina

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 11:19
AstraZeneca está no estágio final de desenvolvimento de uma vacina considerada líder contra a Covid-19
AstraZeneca nega que tenha desistido das negociações sobre vacinas Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
A AstraZeneca negou que tenha desistido das negociações sobre vacinas com a União Europeia (UE) e informou que planeja se reunir com autoridades do bloco ainda nesta quarta-feira (27) em Bruxelas. Os comentários foram feitos depois que autoridades da UE disseram antes que a empresa havia se retirado da reunião para discutir o adiamento dos compromissos de entrega dos imunizantes para o bloco de 27 países. As negociações foram programadas para serem a terceira em poucos dias. A disputa pública entre a AstraZeneca e a UE levantou preocupações sobre o nacionalismo da vacina, já que os países estão desesperados para acabar com a pandemia e voltar à normalidade e querem garantir a obtenção do maior número possível de doses. 

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