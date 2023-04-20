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"Como um sonho"

As imagens de eclipse raro observado em parte da Ásia e da Oceania

O último eclipse solar híbrido aconteceu em novembro de 2013, e a Nasa espera o próximo para 2031

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 13:51

Agência BBC

Agência BBC

Publicado em 

20 abr 2023 às 13:51
Imagem BBC Brasil
Na Austrália, pessoas conseguiram ver o eclipse total do Sol Crédito: Reuters
Um raro eclipse solar emocionou milhares de pessoas que se reuniram em uma remota cidade australiana em busca do melhor local para observá-lo.
O céu sobre Exmouth, no oeste da Austrália, escureceu por cerca de 60 segundos na quinta-feira (20/4), quando a Lua lançou uma sombra de 40 km de largura sobre a área.
O eclipse solar total fez parte de um raro eclipse híbrido, que ocorre apenas algumas vezes por século. Dependendo do local, os observadores puderam ver um de três tipos diferentes de eclipse. Por isso, o fenômeno é conhecido como eclipse solar híbrido.
Uns viram um eclipse solar total - em que a Lua tapa completamente a luz do Sol. Outros viram o que é conhecido como eclipse solar anular - em que a Lua fica pequena demais no céu para bloquear completamente o Sol. E por fim, houve os que assistiram a um eclipse parcial, em que a Lua cobre apenas parte do Sol.
O último eclipse solar híbrido aconteceu em novembro de 2013, e a Nasa espera o próximo para 2031.
Eclipses parciais também foram visíveis em outras partes da Ásia-Pacífico.
O eclipse começou no Oceano Índico no nascer do sol e terminou no pôr do sol no Pacífico.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
As pessoas que vivem na Austrália Ocidental, Timor-Leste e Papua Ocidental foram as mais privilegiadas.
Mas apenas os que estavam em Exmouth puderam ver o eclipse solar total, às 11h27 do horário local (0h27 no horário de Brasília).
A cidade turística - que fica 1,2 km ao norte de Perth - normalmente abriga pouco menos de 3 mil pessoas. Mas sua população aumentou sete vezes com o fenômeno.
Imagem BBC Brasil
Na Indonésia, o eclipse foi apenas parcial Crédito: Getty Images
Turistas e cientistas que viajaram para Exmouth comemoraram quando a temperatura caiu, o céu escureceu e as estrelas surgiram.
Alguns disseram à imprensa que o eclipse parecia surreal - "como um sonho". Outros o descreveram como uma "experiência quase religiosa".
"Tem apenas um minuto de duração, mas realmente pareceu muito tempo. Não há mais nada que você possa ver que se pareça com isso", disse um americano, pulando de emoção na TV ao vivo.
Outro turista canadense também se emocionou - mesmo sendo este o seu sétimo eclipse.
"Tenho que admitir que chorei um pouco, foi incrível", disse ele.
Confira abaixo as imagens de Exmouth, na Austrália.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters

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