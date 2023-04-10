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Sem serem pegos

Ladrões abrem túnel, roubam 436 iPhones e causam prejuízo de R$ 2,5 milhões

Os criminosos fizeram um túnel em uma cafeteria e chegaram aos fundos da loja da Apple, onde roubaram os aparelhos eletrônicos

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 12:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2023 às 12:08
Ladrões passaram pelo sistema de segurança da loja da Apple sem serem pegos
Ladrões passaram pelo sistema de segurança da loja da Apple sem serem pegos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Foram levados US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões na cotação atual) em iPhones de uma loja da Apple em Seattle, nos Estados Unidos, segundo a revista norte-americana Vice.
Os ladrões fizeram um túnel em uma cafeteria e chegaram aos fundos da loja da Apple.
Ao todo 436 iPhones foram levados, segundo a polícia.
Os criminosos quebraram as fechaduras depois que o estabelecimento fechou na noite de domingo e abriram um buraco no formato quadrado na parede de gesso do banheiro.
"Estou surpreso por termos sido o canal para eles chegarem à loja da Apple", disse Eric Marks, gerente regional de varejo da cafeteria.
Eles conseguiram abrir o buraco sem bater em nenhum encanamento e entraram na loja da Apple sem tropeçar em nenhum dos sistemas de segurança que a maioria das lojas da marca possui.
Quando os funcionários da loja chegaram ao trabalho na manhã seguinte, eles viram que "uma parede inteira de iPhones (aproximadamente 436) havia sumido", de acordo com a polícia de Lynnwood, além de outras mercadorias como Apple Watches
A polícia ainda investiga o caso e se recusou a entregar a fita de vigilância para a imprensa local, segundo o jornal SFGate

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