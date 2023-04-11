Por que Tupperware corre risco de falir e viu ações despencarem na bolsa

Tupperware tem tentado se reposicionar para um público mais jovem, sem sucesso Crédito: Getty Images

A Tupperware, fabricante americana de recipientes para armazenamento de alimentos, alertou que pode quebrar a menos que consiga rapidamente acesso a novas linhas de crédito.

A empresa de 77 anos disse que havia "dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar operando".

A Tupperware tem tentado se reposicionar para um público mais jovem, mas não conseguiu impedir uma queda em suas vendas.

Suas ações caíram quase 50% na segunda-feira (10/4), antes de se recuperarem ligeiramente nesta terça-feira (11/4).

A empresa tornou-se conhecida nas décadas de 1950 e 1960, quando as pessoas nos EUA realizavam "festas Tupperware" em suas casas para vender recipientes de plástico para armazenamento de alimentos.

A Tupperware ainda emprega uma equipe de vendas diretas — que ganha uma porcentagem de todos os produtos que vendem — além de vender produtos em seu site.

Recentemente, começou a vender seus produtos na rede de varejo americana Target, em uma tentativa de atrair compradores mais jovens, bem como para outros varejistas em todo o mundo.

Também ampliou sua linha para produtos culinários, como um grill que funciona em micro-ondas.

Na época, Miguel Fernandez, presidente-executivo da Tupperware — o terceiro em cinco anos — disse que imaginou a churrasqueira "para alguém que mora em um apartamento na cidade de Nova York e não pode fazer churrasco ao ar livre, mas pode usar isso".

No entanto, Neil Saunders, diretor-gerente de varejo da consultoria GlobalData, disse que a Tupperware "não conseguiu mudar com o tempo em termos de produtos e distribuição".

Ele disse que o método de venda direta para clientes mais jovens por meio de festas da Tupperware "não estava funcionando" e que mesmo os clientes mais velhos que "se lembravam da Tupperware em seu apogeu" seguiram em frente — eles agora podem comprar recipientes mais baratos ou mais elegantes em lojas físicas ou online.

Enquanto isso, a Tupperware disse em março que sua força de trabalho de vendedores diretos encolheu 18% em 2022 em comparação com o ano anterior. A empresa também foi impactada pelos lockdowns da pandemia de covid-19 na China, que afetaram o acesso do consumidor aos produtos.

Tupperware tem tentado mudar sua imagem de festas em casa nos últimos anos para compradores mais jovens Crédito: Getty Images

Saunders também disse que a Tupperware — embora considerada inovadora há muitos anos — talvez não seja hoje tão inventiva e estilosa quanto outras marcas, como a Joseph Joseph, a empresa de design de artigos para casa fundada pelos irmãos gêmeos Antony e Richard Joseph.

Os clientes mais jovens também adotaram produtos mais ecológicos, como papel de cera de abelha para manter os alimentos frescos, que podem ser usados repetidamente, disse ele.

Em comunicado, a Tupperware disse que suas ações corriam o risco de serem retiradas da Bolsa de Valores de Nova York porque a empresa ainda não havia apresentado seu relatório anual, um dos pré-requisitos para a listagem.

Também alertou que teve que renegociar seus empréstimos depois de já alterar seus contratos de empréstimo três vezes desde agosto de 2022.

A Tupperware informou ainda que está tendo dificuldades com os custos de juros mais altos em seus empréstimos enquanto tenta recuperar o negócio.

A empresa disse que "prevê atualmente que pode não ter liquidez adequada no curto prazo" e acrescentou que "concluiu, portanto, que há dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar operando".

Há apenas um mês, a diretora financeira da Tupperware, Mariela Matute, que ingressou na empresa em maio do ano passado, disse a investidores: "Estamos confiantes de que seremos capazes de operar sem dúvidas substanciais em 2023".

Além disso, a Tupperware disse que seus resultados financeiros para 2021 e 2022, bem como seus números intermediários em 2021 e nos primeiros três meses de 2022, foram "incorretos" devido à forma como a empresa contabilizava impostos e aluguéis.

O preço das ações da Tupperware subiu 5,6% na terça-feira, após cair quase 50% na segunda-feira.

A empresa disse que está trabalhando com consultores financeiros para garantir mais liquidez. Também está examinando se pode vender propriedades e cortar empregos.

No entanto, para Saunders, da consultoria GlobalData, isso já não é mais possível.

Em sua visão, se a empresa tivesse feito mudanças há 10 anos, como vender em lojas ou no atacado, poderia estar em uma posição diferente agora.

Ele ressalva, contudo, que o nome da marca ainda é bem conhecido, e a empresa poderia apelar para um gigante do varejo como o Walmart — que era dono da Asda — ou até mesmo a Amazon, para manter-se operante.

A Tupperware foi fundada por Earl Tupper, um químico americano, em 1946.

Os produtos de polietileno hermético e à prova d'água — com tampa de dupla vedação — eram vendidos em lojas de departamento, mas não tiveram sucesso imediato porque os clientes em potencial não sabiam como usá-los — estavam acostumados com produtos de vidro e cerâmica.

Foi então que uma vendedora chamada Brownie Wise — que já vendia produtos de limpeza de porta em porta ou festas em casa — passou a vender ela mesma Tupperware.

Ela usou demonstrações caseiras para encontrar clientes e recrutou outros vendedores para vender os produtos.

Wise acabou contratada como vice-presidente de marketing da Tupperware pelo próprio Tupper, ajudando a impulsionar o crescimento do negócio por meio de festas que também permitiam que as mulheres ganhassem uma renda.