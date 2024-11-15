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Agenda liberal

Argentina se opõe a taxação de super-ricos em nova ofensiva contra agenda do Brasil no G20

Delegação argentina afirmou durante as negociações que havia recebido instruções expressas para rejeitar a inclusão do tema em declaração final da cúpula

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 20:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 nov 2024 às 20:55
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de ter travado negociações no G20 sobre gênero e agenda da ONU, o governo da Argentina, liderado pelo ultraliberal Javier Milei, abriu uma ofensiva contra a chamada taxação dos super-ricos — bandeira do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Negociadores do grupo que reúne as principais economias desenvolvidas e emergentes do globo estão reunidos no Rio de Janeiro para elaborar a declaração final que será submetida à aprovação dos líderes. A cúpula ocorre na próxima segunda (18) e terça-feira (19), também no Rio.
De acordo com relatos feitos à Folha de S.Paulo, a delegação da Argentina afirmou durante as negociações que havia recebido instruções expressas para se opor à menção no documento final à taxação dos super-ricos.
Em julho, num encontro de ministros da Fazenda e equivalentes, o Brasil havia conseguido negociar um texto que reafirmava o compromissos dos países com a promoção do "diálogo global sobre tributação justa e progressiva", incluindo "indivíduos com patrimônio líquido ultra-elevado".
Embora fosse uma menção branda, a inclusão do tema foi considerada uma vitória por Haddad. Agora, os argentinos querem voltar atrás e tentar barrar essa linguagem no texto final dos líderes.
Negociadores brasileiros encaram a oposição argentina como uma sinalização ao presidente eleito dos EUA, Donald Trump. O republicano já anunciou que pretende prorrogar os cortes de imposto de renda (inclusive para os super-ricos) e taxas sobre empresas que implementou em 2017.
A taxação dos super-ricos não é o único ponto em que os argentinos têm criado obstáculos no G20. Os enviados de Buenos Aires também se opuseram a trechos na declaração final sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.
Levantaram ainda objeções a menções, no texto, aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e à Agenda 2030 da ONU —17 metas adotadas em 2015 para promover a sustentabilidade, erradicar a pobreza e proteger o planeta até o final da década.

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