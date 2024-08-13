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Quanto o país arrecadaria com um novo imposto sobre os super-ricos brasileiros?

Valor seria suficiente para triplicar o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 ago 2024 às 18:00

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 18:00

A criação de um imposto de 2% sobre a riqueza dos 0,2% mais ricos do Brasil seria suficiente para arrecadar R$ 41,9 bilhões por ano, segundo cálculo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo (Made/USP).
Esse valor seria suficiente para triplicar o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia ou aumentar em mais de 10 vezes o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de 2023.
A repórter Letícia Mori mostra o que dizem os defensores da proposta e como eles respondem às críticas de que os recursos fugiriam do país. Leia a reportagem em texto.

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