Apuração dos EUA aguarda definição em nove estados

Veja abaixo a situação de cada um dos nove estados dos EUA que estão com a apuração pendente, às 4h30 (hora de Brasília):
Arizona
Biden - 52,3%
Trump - 46,3%
(80% apurado, 11 delegados)
Carolina do Norte
Trump - 50,1%
Biden - 48,7%
(95% apurado, 15 delegados)
Geórgia
Trump - 50,6%
Biden - 48,1%
(91% apurado, 16 delegados)
Maine
Biden - 54,5%
Trump - 42,4%
(67% apurado, 4 delegados)
Michigan
Trump - 53%
Biden - 45,2%
(66% apurado, 16 delegados)
Nevada
Biden - 50,4%
Trump - 47,7%
(78% apurado, 6 delegados)
Pensilvânia
Trump - 56%
Biden - 42,7%
(73% apurado, 20 delegados)
Wisconsin
Trump - 51,1%
Biden - 47,1%
(80% apurado, 10 delegados)
Alasca
0% apurado, 3 delegados