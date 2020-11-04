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Eleições nos EUA

Apuração dos EUA aguarda definição em nove estados

Veja a situação de cada um dos nove estados dos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 09:06

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 09:06

Bandeira dos Estados Unidos
Estados Unidos da América Crédito: Pixabay
Veja abaixo a situação de cada um dos nove estados dos EUA que estão com a apuração pendente, às 4h30 (hora de Brasília):
Arizona
Biden - 52,3%
Trump - 46,3%
(80% apurado, 11 delegados)

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Carolina do Norte
Trump - 50,1%
Biden - 48,7%
(95% apurado, 15 delegados)

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Geórgia
Trump - 50,6%
Biden - 48,1%
(91% apurado, 16 delegados)

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Maine
Biden - 54,5%
Trump - 42,4%
(67% apurado, 4 delegados)

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Michigan
Trump - 53%
Biden - 45,2%
(66% apurado, 16 delegados)

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Nevada
Biden - 50,4%
Trump - 47,7%
(78% apurado, 6 delegados)

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Pensilvânia
Trump - 56%
Biden - 42,7%
(73% apurado, 20 delegados)

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Wisconsin
Trump - 51,1%
Biden - 47,1%
(80% apurado, 10 delegados)
Alasca
0% apurado, 3 delegados

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