Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump se faz de machão, mas virou alvo de piada, diz Biden
Na Filadélfia

Trump se faz de machão, mas virou alvo de piada, diz Biden

O candidato democrata, Joe Biden discursou a populares e acusou o adversário, o republicano Donald Trump, de não estar à altura do país

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:45
Joe Biden
O democrata Joe Biden continuou sua incursão pela Pensilvânia, um dos 13 estados mais disputados desta eleição Crédito: Andrew Harnik/Associated Press/Estadão Conteúdo
Após passar por Scranton, sua cidade natal, o democrata Joe Biden continuou sua incursão pela Pensilvânia, um dos 13 estados mais disputados desta eleição, com uma visita à Filadélfia. Na cidade, ele discursou a populares e acusou o adversário, o republicano Donald Trump, de não estar à altura do país.
"Esse cara [Trump] não entende o que é sacrifício. Só fala que é o machão, o fortão", afirmou. "Mas qual foi a última vez em que um presidente apareceu na ONU e virou alvo de piada? Isso nunca aconteceu", afirmou, acompanhado da neta, Finnegan Biden.
"O presidente acha que pode decidir quem pode votar. Mas advinha só? O povo é que escolhe quem pode ser presidente", disse Biden em alusão às reiteradas tentativas republicanas de anular votos antecipados, sobretudo em distritos predominantemente democratas.
"Teremos mais gente votando neste ano do que em qualquer outro momento eleitoral nos EUA", afirmou, estimando que o país deve chegar a 160 milhões de votos. Até agora, mais de 100 milhões de eleitores votaram de forma antecipada.
O democrata também fez um aceno em direção à conciliação do país, fortemente polarizado. "Escolheremos a esperança em vez do medo", disse Biden. "Não haverá estados vermelhos ou estados azuis, apenas Estados Unidos", afirmou, aludindo às cores que representam, respectivamente, o Partido Republicano e o Partido Democrata.
Scranton e Filadélfia representam a dicotomia da Pensilvânia. A primeira fica em uma região operária, que por anos foi um bastião democrata mas nas últimas décadas se tornou politicamente dividida sob os efeitos da crise econômica, que atingiu em cheio a indústria do país. A segunda, mais jovem e cosmopolita, tende a se alinhar com as preferências do nordeste americano, mais pró-democratas.

Veja Também

Com enxurrada de votos antecipados, institutos mudam pesquisa boca de urna

Trump fará festa da eleição na Casa Branca para dezenas de convidados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados