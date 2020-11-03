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Eleições EUA

Polícia de NY tem plano de contingência contra violência após eleição

A corporação informou que o dia de votação foi tranquilo e não espera os distúrbios ocorridos, após o assassinato de George Floyd, mas estão preparados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 19:18

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:18

eleições nos Estados Unidos
eleições nos Estados Unidos Crédito: Montagem A Gazeta | Andrew Harnik | Alex Brandon
A polícia de Nova York tem pronto um plano de contingência para isolar quarteirões de Manhattan caso haja vandalismo e saques após a eleição.
O comando da corporação informou à tarde que o dia de votação foi tranquilo e não espera os distúrbios ocorridos em junho, após o assassinato de George Floyd, morto por um policial em Minneapolis.
Os detalhes do plano de contingência não foram divulgados, mas a Escola de Artes Visuais enviou uma circular aos alunos e funcionários informando que o seu campus, no bairro de Chelsea, está numa das áreas escolhidas para o isolamento e vai ficar fechado até sexta-feira (6).
Grupos defensores de direitos civis são críticos da tática de congelar áreas para prevenir protestos, como ocorreu no acampamento Occupy Wall Street, de 2011.

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