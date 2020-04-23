América Latina está prestes a experimentar pior momento da pandemia

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

"O epicentro da epidemia está se mudando da Europa para as Américas, o que nos deu tempo para nos preparar para o que está por vir", disse Cristian Morales, representante no México da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em uma entrevista coletiva virtual.

"O que não é tão positivo e que não podemos esquecer é que estamos prestes a experimentar o pior momento da epidemia na região e no México", acrescentou.

Morales recomendou que os países expandam suas capacidades de detecção de vírus nos níveis nacional e local, além de manter o distanciamento social.