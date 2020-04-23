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Coronavírus

América Latina está prestes a experimentar pior momento da pandemia

De acordo com a OMS, os países da região devem expandir a capacidade de detecção de vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 11:55

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 11:55

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou na quarta-feira (22) que a América Latina está prestes a experimentar o pior momento da pandemia de coronavírus e que os países da região devem expandir suas capacidades de detecção de vírus.
"O epicentro da epidemia está se mudando da Europa para as Américas, o que nos deu tempo para nos preparar para o que está por vir", disse Cristian Morales, representante no México da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em uma entrevista coletiva virtual.
"O que não é tão positivo e que não podemos esquecer é que estamos prestes a experimentar o pior momento da epidemia na região e no México", acrescentou.
Morales recomendou que os países expandam suas capacidades de detecção de vírus nos níveis nacional e local, além de manter o distanciamento social.
Até esta quarta (22), a América Latina tem 114.729 casos confirmados da Covid-19 e 5.731 mortes.

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