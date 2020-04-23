Itália tem dia de recorde de pacientes recuperados da Covid-19

O mês de abril, de forma geral, tem tido elevados números de pacientes recuperados, com média de mais de 1.700 recuperações registradas por dia.

Contudo, o país ainda tem um grande número de pessoas doentes. Segundo o governo italiano, pouco mais de 100 mil pessoas ainda estão contaminadas com o Sars-CoV-2. Ao todo, a Itália já registrou 187.327 casos desde o começo da pandemia.