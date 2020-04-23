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Coronavírus

Itália tem dia de recorde de pacientes recuperados da Covid-19

O mês de abril, de forma geral, tem tido elevados números de pacientes recuperados no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 08:32

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 08:32

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Itália registrou, nesta quarta-feira (22), o maior número de pacientes recuperados do novo coronavírus em um único dia.
Segundo informações do governo, foram registrados 2.943 recuperações de pacientes.
O dia anterior já tinha tido recorde de recuperados, com 2.723.
O mês de abril, de forma geral, tem tido elevados números de pacientes recuperados, com média de mais de 1.700 recuperações registradas por dia.
Contudo, o país ainda tem um grande número de pessoas doentes. Segundo o governo italiano, pouco mais de 100 mil pessoas ainda estão contaminadas com o Sars-CoV-2. Ao todo, a Itália já registrou 187.327 casos desde o começo da pandemia.

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