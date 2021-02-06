Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Alemanha deve estender lockdown até fim de fevereiro, diz jornal
Coronavírus

Alemanha deve estender lockdown até fim de fevereiro, diz jornal

Em 22 de janeiro, o país registrou a variante do coronavírus vinda do Brasil e anunciou que seu confinamento seria estendido até 14 de fevereiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2021 às 12:47

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 12:47

Mulher com máscara para se proteger do coronavírus em casa; lockdown, isolamento, confinamento
Alemanha deve estender o seu lockdown por mais duas semanas Crédito: Freepik
A Alemanha deve estender o seu lockdown por mais duas semanas, até o fim de fevereiro, segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg. A decisão deve ser anunciada após uma reunião, marcada para quarta-feira (10), entre a chanceler Angela Merkel e os governadores estaduais.
Em 22 de janeiro, o país registrou a variante do coronavírus vinda do Brasil e anunciou que seu confinamento seria estendido até 14 de fevereiro.
E embora o número de infecções esteja diminuindo, as autoridades concluíram que ainda é cedo para suspender as restrições os estados com taxa de infecção inferior a 50 casos por 100 mil habitantes devem ganhar, porém, permissão para reabrir escolas e creches.
O afrouxamento das medidas ainda vai depender das conclusões de Merkel com base em um estudo sobre a disseminação de novas cepas de vírus na Alemanha. O porta-voz da chanceler não quis comentar.
"Devemos estar em terreno sólido para que possamos abrir sem ter que fechar novamente em seguida", disse Merkel em uma entrevista à RTL na quinta-feira (4). "Precisamos ter muito cuidado."
O país já soma mais de 2 milhões de casos e 61 mil mortes.

Veja Também

Peru volta ao lockdown e proíbe viagens ao Brasil para conter avanço da Covid

Pequim registra variante britânica do coronavírus e decreta lockdown parcial

Com recorde de mortes e funerárias sob pressão, Portugal começa lockdown

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alemanha Covid-19 Lockdown
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo
Imagem de destaque
Justiça condena homem acusado de dar golpe no ator Marcos Oliveira, o Beiçola; entenda
Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados