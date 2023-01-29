Acidente envolvendo ônibus deixa ao menos 40 mortos no Paquistão

Ao menos 40 pessoas morreram no sul do Paquistão neste domingo (29), depois que um ônibus de passageiros colidiu com um pilar e caiu de uma ponte em uma ravina, onde pegou fogo, de acordo com um funcionário do governo local.

O coletivo transportava 44 passageiros de Queta, na província do Baluchistão, para Karachi, na vizinha província de Sindh. O acidente ocorreu próximo ao município de Bela, no distrito de Lasbela.

Os corpos de 40 pessoas – incluindo mulheres e crianças – foram retirados, disse Hamza Anjum Naddem, comissário assistente em Bela. Quatro passageiros feridos foram resgatados.

"O acidente ocorreu devido ao excesso de velocidade, e o ônibus bateu no pilar de uma ponte. Ele pegou fogo logo após cair na ravina", disse ele.

Os restos mortais de alguns dos mortos estavam alinhados em fileiras. "Foram levados para Karachi para testes de DNA", disse Nadeem. Após a identificação, os corpos seriam entregues aos familiares.

Bombeiros e funcionários do Lasbela Welfare Trust e da Edhi Welfare Foundation realizaram a operação de resgate.

O ministro-chefe do Baluchistão, Mir Abdul Qudoos Bizenjo, lamentou a perda de vidas e ordenou que as autoridades forneçam as melhores acomodações médicas para os feridos.