Pesquisa revela as cores que estão em 7 a cada 10 carros no ES

Estudo aponta que mais da metade dos carros no Espírito Santo e no Brasil tem cores neutras. Crédito: Shutterstock

Veículos nas cores branca, preta, cinza ou prata representam 71,2% da frota no Espírito Santo, segundo um levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A cor branca é a mais comum entre os veículos capixabas, presente em 27,5% da frota.

O estudo, feito com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), mostra ainda que o Estado segue o exemplo do mercado nacional. No Brasil, 67% da frota têm as cores branca (21,9%), preta (19,0%), prata (16,3%) e cinza (10,8%), ou seja, mais de dois terços dos veículos têm cores neutras.

Além disso, houve um crescimento no número de veículos em tons neutros no comparativo entre dezembro de 2025 e o mesmo mês em 2024. Os automóveis de cor branca tiveram alta de 5,1% neste período, enquanto a cor preta saltou 4,6% e a prata 2,5%.

Para André Turquetto, CEO da Veloe, o cenário reforça uma tendência consolidada no mercado automotivo brasileiro.

“A predominância de cores neutras, tradicionalmente associadas à maior liquidez e valorização na revenda, continua moldando o perfil da frota nacional”, afirma.

Veja quais são as cinco cores mais encontradas em veículos no Brasil:

Branco: 28,9 milhões (21,9%) Preto: 25 milhões (19%) Prata: 21,4 milhões (16,3%) Vermelho: 20,3 milhões (15,4%) Cinza: 14,3 milhões (10,8%)

Além dessas e outras cores, o levantamento também leva em consideração a categoria "fantasia”, que inclui modelos com pintura personalizada, adesivagem ou envelopamento, como camuflado e acabamento fosco. Esses veículos tiveram o maior crescimento percentual, com alta de 7,2% em 2025, mas ainda representam apenas 0,1% do total da frota nacional.

Cidades capixabas são citadas

Curiosamente, Cachoeiro de Itapemirim aparece no levantamento como uma das cidades com maior predominância dos carros amarelos. O município do Sul do Estado tem 2,4% da frota nesta na cor amarela, perdendo proporcionalmente apenas para Rio de Janeiro (RJ), com 3,2%, e Bauru (SP), com 2,6%.