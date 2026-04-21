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Tendência

Pesquisa revela as cores que estão em 7 a cada 10 carros no ES

Estudo mostra que tons neutros são maioria no Estado, presentes em 71,2% da frota, e também no Brasil, com 67%; branco é a cor predominante entre os veículos capixabas, com 27,5%

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 14:30

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

21 abr 2026 às 14:30
7 a cada 10 veículos no ES são das cores branca, preta, cinza ou prata
Estudo aponta que mais da metade dos carros no Espírito Santo e no Brasil tem cores neutras. Crédito: Shutterstock
Veículos nas cores branca, preta, cinza ou prata representam 71,2% da frota no Espírito Santo, segundo um levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A cor branca é a mais comum entre os veículos capixabas, presente em 27,5% da frota.
O estudo, feito com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), mostra ainda que o Estado segue o exemplo do mercado nacional. No Brasil, 67% da frota têm as cores branca (21,9%), preta (19,0%), prata (16,3%) e cinza (10,8%), ou seja, mais de dois terços dos veículos têm cores neutras.
Além disso, houve um crescimento no número de veículos em tons neutros no comparativo entre dezembro de 2025 e o mesmo mês em 2024. Os automóveis de cor branca tiveram alta de 5,1% neste período, enquanto a cor preta saltou 4,6% e a prata 2,5%.
Para André Turquetto, CEO da Veloe, o cenário reforça uma tendência consolidada no mercado automotivo brasileiro.
“A predominância de cores neutras, tradicionalmente associadas à maior liquidez e valorização na revenda, continua moldando o perfil da frota nacional”, afirma.
Veja quais são as cinco cores mais encontradas em veículos no Brasil:
  1. Branco: 28,9 milhões (21,9%)
  2. Preto: 25 milhões (19%)
  3. Prata: 21,4 milhões (16,3%)
  4. Vermelho: 20,3 milhões (15,4%)
  5. Cinza: 14,3 milhões (10,8%)
Além dessas e outras cores, o levantamento também leva em consideração a categoria "fantasia”, que inclui modelos com pintura personalizada, adesivagem ou envelopamento, como camuflado e acabamento fosco. Esses veículos tiveram o maior crescimento percentual, com alta de 7,2% em 2025, mas ainda representam apenas 0,1% do total da frota nacional.

Cidades capixabas são citadas

Curiosamente, Cachoeiro de Itapemirim aparece no levantamento como uma das cidades com maior predominância dos carros amarelos. O município do Sul do Estado tem 2,4% da frota nesta na cor amarela, perdendo proporcionalmente apenas para Rio de Janeiro (RJ), com 3,2%, e Bauru (SP), com 2,6%.
As outras duas cidades capixabas citadas no estudo são Vitória e Linhares. A Capital é destacada por ter 78% da frota municipal nas cores preto, branco, cinza ou prata. Já Linhares tem a maior parcela da frota branca entre os municípios brasileiros, com 31,7%, lista na qual Vitória ocupa a terceira colocação, com 30,5%.

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