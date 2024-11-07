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Versões sedã e hatchback

Linha 2025 da família Honda New City chega às concessionárias com novidades

Motor permanece com quatro cilindros aspirado de 1,5 litro 16V DOHC e 126 cv de potência. Vendas terão início neste sábado (9) em toda a rede de concessionárias da marca

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2024 às 16:19
Honda New City Hatch e Sedã
As principais novidades dos modelos são o design, a segurança e a tecnologia Crédito: Honda/Divulgação
 A Honda lançou a linha 2025 da família New City, que traz um design renovado e incrementos tecnológicos. Os modelos chegam às concessionárias da marca do Estado neste sábado (9), quando terão início as vendas. São quatro versões nas opções sedã e hatchback, com preços a partir de R$ 117.500.
Segundo o gerente da Honda Shori de Vitória, Adriano Bravim, além das mudanças no visual, a segurança e a conectividade são as principais novidades.
"Tanto o sedã quanto o hatchback trazem uma identidade visual forte, cada um com suas próprias características. Enquanto o sedã aposta em linhas elegantes e sofisticadas, o hatchback ganha uma atitude mais esportiva e jovem. Além disso, a Honda eleva o padrão em segurança, conforto e conectividade com novos itens tecnológicos que posicionam os modelos em destaque nos seus segmentos. A expectativa é grande entre os apaixonados pela marca", afirma Bravim.
Veja abaixo as versões, preços e cores:
  • New City Sedã LX – R$ 117.500,00
  • New City Sedã EX – R$ 126.000,00
  • New City Sedã EXL – R$ 134.200,00
  • New City Sedã Touring – R$ 142.400,00
Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado.
  • New City Hatchback LX – R$ 117.500,00
  • New City Hatchback EX – R$ 125.000,00
  • New City Hatchback EXL – R$ 133.200,00
  • New City Hatchback Touring – R$ 141.400,00
Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Cinza Grafeno Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado, Vermelho Supernova Perolizad.

Design renovado

Fotos externas do Honda New City (Sedã)
Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã, as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL Crédito: Honda/Divulgação
A família New City foi lançada no início de 2022 com um modelo sedã, além de estrear no segmento hatchback. De acordo com a montadora, um dos objetivos principais da nova linha foi apresentar maior diferenciação estética entre os modelos. 
O para-choque passa a ter linhas mais fluidas e limpas, enquanto a grade recebe mais elementos horizontais e fica mais ampla, uma vez que o acabamento cromado superior está mais estreito.
O para-choque traseiro também tem novidades. Os elementos refletivos passam a ser horizontais e aplicados em um novo acabamento na parte inferior. O conjunto de todas essas mudanças resultou em um design mais largo, com um pequeno incremento, de 25 mm, no comprimento total.
No New City Hatchback, a parte frontal traz também um novo para-choque, com linhas mais arrojadas, e uma grade de desenho mais esportivo com acabamento Black Piano na junção com o capô. As dimensões do hatchback tiveram um pequeno incremento, de 2 mm no comprimento.
As rodas do New City Sedã e New City Hatchback  são comuns aos dois modelos. Na versão de entrada, a LX, as rodas de liga leve são aro 15” com acabamento diamantado e fundo cinza.
Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã, as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL. A versão Touring do hatchback tem uma opção exclusiva de rodas, com acabamento escurecido e fundo preto.

Tecnologias disponíveis

Fotos externas do Honda New City (Hatch)
A parte frontal do New City Hatchback traz um novo para-choque com linhas mais arrojadas e uma grade de desenho mais esportivo Crédito: Honda/Divulgação
A chegada do freio de estacionamento eletrônico (EPB) demandou redesenho do console das versões EX, EXL e Touring do Sedã e  Hatchback.
Conjuntamente ao freio de estacionamento eletrônico, outro dispositivo estreia nos New City 2025, o Brake Hold. Ele mantém o veículo parado até o condutor retomar a aceleração. Os dispositivos estão situados no centro do console em posição de fácil acesso. A chegada destes equipamentos trouxe também a adoção de freios traseiros a disco nas versões mencionadas.
O Wireless Charger, carregador sem fio para smartphones, é outro item presente no novo console, eliminando a necessidade do uso de cabos.
A central multimídia, por sua vez, oferece Android Auto e Apple CarPlay também sem-fio. As versões EX, EXL e Touring têm ainda portas USB para carregamento de energia: duas do tipo A no painel dianteiro e duas do tipo C para os ocupantes do banco de trás.
Uma central multimídia aperfeiçoada é equipamento padrão em todas as versões dos New City 2025. A tela LCD traz melhor definição das imagens, nova interface, gráficos melhorados, ampla gama de cores e três papéis de parede diferentes.

Honda New City - Sedã

A câmera de ré, que equipa todas as versões do sedã e está disponível no hatchback a partir da versão EX, também evoluiu e agora oferece imagens com melhor resolução. Outro item de destaque é o LaneWatch, disponível nas versões EXL e Touring do New City Sedã e na versão Touring do New City Hatchback.
Desde a versão EX, o painel conta com quadro de instrumentos com tela TFT de 4,2” colorida – nas versões EXL e Touring, a tela TFT é de 7”, multiconfigurável.
São itens de série na versão EX: Honda Sensing, onde o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) passa a contar com a função Low Speed Follow (LSF), freio de estacionamento eletrônico (EPB) com função Brake Hold e freio a disco na traseira, ar-condicionado digital com ajuste automático de temperatura e 2 portas USB Tipo C na traseira.
Rodas de liga leve aro 16”, console central com saídas de ventilação para a traseira e faróis de neblina são outros destaques da versão EX.
O ar-condicionado digital Dual Zone, exclusivo das versões Touring, possibilita a seleção de diferentes temperaturas para motorista e passageiro dianteiro.

Motorização

Fotos internas do Honda New City (Sedã)
A potência máxima é de 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina Crédito: Honda/Divulgação
O motor que equipa todos os New City Sedã e New City Hatchback permanece o quatro-cilindros em linha de 1,5 litro, flex, com cabeçote, bloco e cárter de alumínio, injeção direta e duplo comando no cabeçote.
De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tal motor alcança a classificação A em consumo na sua categoria e em nível de emissões.
O motor dos Honda New City é dotado do exclusivo sistema i-VTEC, que altera a amplitude e duração da abertura das válvulas de admissão, e sistema VTC – Variable Timing Control, que avança ou retarda a sincronia do comando de admissão. Em conjunto, tais tecnologias otimizam o funcionamento do motor, entregando melhor desempenho e economia de combustível.
A potência máxima declarada é de 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina).

Honda New City - Hatch

O câmbio CVT oferece os sistemas Step-shift e EDDB (Early Down-shift During Braking). O primeiro é voltado para condução esportiva e simula trocas de marcha em pontos fixos quando o acelerador é pressionado de forma intensa.
Já o EDDB age em declives, aplicando freio-motor quando detecta a ação do condutor no pedal do freio, trazendo mais segurança e menor degradação do sistema de freio.

Segurança e conectividade

O Honda SENSING, antes exclusivo das versões Touring, teve sua aplicação estendida às versões EX e EXL, e ainda mais evoluído com a incorporação do LSF – Low Speed Follow ao ACC. Veja, abaixo, as funções do Honda SENSING:
  • ACC com LSF - Controle de cruzeiro adaptativo, mantém distância segura do veículo à frente, mesmo em baixa velocidade, podendo operar a parada total e posterior retomada automática do movimento
  • CMBS - Aciona os freios ao detectar uma possível colisão frontal
  • LKAS - Detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção mantendo o veículo centralizado nas linhas de marcação
  • RDM - Detecta a saída da pista e ajusta a direção evitando a evasão
  • AHB – Comutação automática de farol baixo/farol alto, de acordo com a situação
O New City Sedã e New City Hatchback ainda trazem diversos dispositivos de segurança, comuns a todas as versões:
  • VSA (Vehicle Stability Assist) - Assistente de estabilidade e tração
  • HSA (Hill Start Assist) - Assistente de partidas em rampa
  • ESS (Emergency Stop Signal) - Sistema de luzes de emergência
  • TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Alerta de pressão dos pneus
  • EBA (Emergency Brake Assist) - Assistente de frenagem de emergência
Honda New City Hatch e Sedã
Os modelos estarão disponíveis nas concessionárias do ES a partir deste sábado (9) Crédito: Honda/Divulgação
A plataforma de conectividade myHonda Connect também estará disponível no New City Sedã e New City Hatchback nas versões EXL e Touring. Trata-se de um aplicativo que oferece informação, segurança e controle do veículo, conectando o motorista ao seu carro via smartphone.
Com o myHonda Connect, é possível ter acesso a um menu completo de serviços que permite consultar status do veículo e acionar controles remotos (dar a partida no motor, ligar o ar-condicionado a distância, travar e destravar as portas, localizar o veículo e verificar pressão dos pneus).

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