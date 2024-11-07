Linha 2025 da família Honda New City chega às concessionárias com novidades

As principais novidades dos modelos são o design, a segurança e a tecnologia Crédito: Honda/Divulgação

A Honda lançou a linha 2025 da família New City, que traz um design renovado e incrementos tecnológicos. Os modelos chegam às concessionárias da marca do Estado neste sábado (9), quando terão início as vendas. São quatro versões nas opções sedã e hatchback, com preços a partir de R$ 117.500.

Segundo o gerente da Honda Shori de Vitória, Adriano Bravim, além das mudanças no visual, a segurança e a conectividade são as principais novidades.

"Tanto o sedã quanto o hatchback trazem uma identidade visual forte, cada um com suas próprias características. Enquanto o sedã aposta em linhas elegantes e sofisticadas, o hatchback ganha uma atitude mais esportiva e jovem. Além disso, a Honda eleva o padrão em segurança, conforto e conectividade com novos itens tecnológicos que posicionam os modelos em destaque nos seus segmentos. A expectativa é grande entre os apaixonados pela marca", afirma Bravim.

Veja abaixo as versões, preços e cores:

New City Sedã LX – R$ 117.500,00

– R$ 117.500,00 New City Sedã EX – R$ 126.000,00

– R$ 126.000,00 New City Sedã EXL – R$ 134.200,00

– R$ 134.200,00 New City Sedã Touring – R$ 142.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado.

New City Hatchback LX – R$ 117.500,00

– R$ 117.500,00 New City Hatchback EX – R$ 125.000,00

– R$ 125.000,00 New City Hatchback EXL – R$ 133.200,00

– R$ 133.200,00 New City Hatchback Touring – R$ 141.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Cinza Grafeno Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado, Vermelho Supernova Perolizad.

Design renovado

Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã, as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL Crédito: Honda/Divulgação

A família New City foi lançada no início de 2022 com um modelo sedã, além de estrear no segmento hatchback. De acordo com a montadora, um dos objetivos principais da nova linha foi apresentar maior diferenciação estética entre os modelos.

O para-choque passa a ter linhas mais fluidas e limpas, enquanto a grade recebe mais elementos horizontais e fica mais ampla, uma vez que o acabamento cromado superior está mais estreito.

O para-choque traseiro também tem novidades. Os elementos refletivos passam a ser horizontais e aplicados em um novo acabamento na parte inferior. O conjunto de todas essas mudanças resultou em um design mais largo, com um pequeno incremento, de 25 mm, no comprimento total.

No New City Hatchback, a parte frontal traz também um novo para-choque, com linhas mais arrojadas, e uma grade de desenho mais esportivo com acabamento Black Piano na junção com o capô. As dimensões do hatchback tiveram um pequeno incremento, de 2 mm no comprimento.

As rodas do New City Sedã e New City Hatchback são comuns aos dois modelos. Na versão de entrada, a LX, as rodas de liga leve são aro 15” com acabamento diamantado e fundo cinza.

Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã, as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL. A versão Touring do hatchback tem uma opção exclusiva de rodas, com acabamento escurecido e fundo preto.

Tecnologias disponíveis

A parte frontal do New City Hatchback traz um novo para-choque com linhas mais arrojadas e uma grade de desenho mais esportivo Crédito: Honda/Divulgação

A chegada do freio de estacionamento eletrônico (EPB) demandou redesenho do console das versões EX, EXL e Touring do Sedã e Hatchback.

Conjuntamente ao freio de estacionamento eletrônico, outro dispositivo estreia nos New City 2025, o Brake Hold. Ele mantém o veículo parado até o condutor retomar a aceleração. Os dispositivos estão situados no centro do console em posição de fácil acesso. A chegada destes equipamentos trouxe também a adoção de freios traseiros a disco nas versões mencionadas.

O Wireless Charger, carregador sem fio para smartphones, é outro item presente no novo console, eliminando a necessidade do uso de cabos.

A central multimídia, por sua vez, oferece Android Auto e Apple CarPlay também sem-fio. As versões EX, EXL e Touring têm ainda portas USB para carregamento de energia: duas do tipo A no painel dianteiro e duas do tipo C para os ocupantes do banco de trás.

Uma central multimídia aperfeiçoada é equipamento padrão em todas as versões dos New City 2025. A tela LCD traz melhor definição das imagens, nova interface, gráficos melhorados, ampla gama de cores e três papéis de parede diferentes.

Honda New City - Sedã

A câmera de ré, que equipa todas as versões do sedã e está disponível no hatchback a partir da versão EX, também evoluiu e agora oferece imagens com melhor resolução. Outro item de destaque é o LaneWatch, disponível nas versões EXL e Touring do New City Sedã e na versão Touring do New City Hatchback.

Desde a versão EX, o painel conta com quadro de instrumentos com tela TFT de 4,2” colorida – nas versões EXL e Touring, a tela TFT é de 7”, multiconfigurável.

São itens de série na versão EX: Honda Sensing, onde o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) passa a contar com a função Low Speed Follow (LSF), freio de estacionamento eletrônico (EPB) com função Brake Hold e freio a disco na traseira, ar-condicionado digital com ajuste automático de temperatura e 2 portas USB Tipo C na traseira.

Rodas de liga leve aro 16”, console central com saídas de ventilação para a traseira e faróis de neblina são outros destaques da versão EX.

O ar-condicionado digital Dual Zone, exclusivo das versões Touring, possibilita a seleção de diferentes temperaturas para motorista e passageiro dianteiro.

Motorização

A potência máxima é de 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina Crédito: Honda/Divulgação

O motor que equipa todos os New City Sedã e New City Hatchback permanece o quatro-cilindros em linha de 1,5 litro, flex, com cabeçote, bloco e cárter de alumínio, injeção direta e duplo comando no cabeçote.

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tal motor alcança a classificação A em consumo na sua categoria e em nível de emissões.

O motor dos Honda New City é dotado do exclusivo sistema i-VTEC, que altera a amplitude e duração da abertura das válvulas de admissão, e sistema VTC – Variable Timing Control, que avança ou retarda a sincronia do comando de admissão. Em conjunto, tais tecnologias otimizam o funcionamento do motor, entregando melhor desempenho e economia de combustível.

A potência máxima declarada é de 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina).

Honda New City - Hatch

O câmbio CVT oferece os sistemas Step-shift e EDDB (Early Down-shift During Braking). O primeiro é voltado para condução esportiva e simula trocas de marcha em pontos fixos quando o acelerador é pressionado de forma intensa.

Já o EDDB age em declives, aplicando freio-motor quando detecta a ação do condutor no pedal do freio, trazendo mais segurança e menor degradação do sistema de freio.

Segurança e conectividade

O Honda SENSING, antes exclusivo das versões Touring, teve sua aplicação estendida às versões EX e EXL, e ainda mais evoluído com a incorporação do LSF – Low Speed Follow ao ACC. Veja, abaixo, as funções do Honda SENSING:

ACC com LSF - Controle de cruzeiro adaptativo, mantém distância segura do veículo à frente, mesmo em baixa velocidade, podendo operar a parada total e posterior retomada automática do movimento

- Controle de cruzeiro adaptativo, mantém distância segura do veículo à frente, mesmo em baixa velocidade, podendo operar a parada total e posterior retomada automática do movimento CMBS - Aciona os freios ao detectar uma possível colisão frontal

- Aciona os freios ao detectar uma possível colisão frontal LKAS - Detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção mantendo o veículo centralizado nas linhas de marcação

- Detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção mantendo o veículo centralizado nas linhas de marcação RDM - Detecta a saída da pista e ajusta a direção evitando a evasão

- Detecta a saída da pista e ajusta a direção evitando a evasão AHB – Comutação automática de farol baixo/farol alto, de acordo com a situação

O New City Sedã e New City Hatchback ainda trazem diversos dispositivos de segurança, comuns a todas as versões:

VSA (Vehicle Stability Assist) - Assistente de estabilidade e tração

(Vehicle Stability Assist) - Assistente de estabilidade e tração HSA (Hill Start Assist) - Assistente de partidas em rampa

(Hill Start Assist) - Assistente de partidas em rampa ESS (Emergency Stop Signal) - Sistema de luzes de emergência

(Emergency Stop Signal) - Sistema de luzes de emergência TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Alerta de pressão dos pneus

(Tire Pressure Monitoring System) - Alerta de pressão dos pneus EBA (Emergency Brake Assist) - Assistente de frenagem de emergência

Os modelos estarão disponíveis nas concessionárias do ES a partir deste sábado (9) Crédito: Honda/Divulgação

A plataforma de conectividade myHonda Connect também estará disponível no New City Sedã e New City Hatchback nas versões EXL e Touring. Trata-se de um aplicativo que oferece informação, segurança e controle do veículo, conectando o motorista ao seu carro via smartphone.