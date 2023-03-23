Kia Bongo K2500 2024 vem com tração 4x4; veja preço e equipamentos

Bongo K2500 4x4 2024 vem para substituir a versão 4x2 do modelo Crédito: Juca Ferreira/Kia

A Kia Brasil lançou, oficialmente, nesta quinta-feira (23), a versão 2024 do Kia Bongo K2500. Com tração 4x4, o caminhão VUC (de veículos urbano de carga) veículo veio para substituir a já conhecida versão 4x2. Nessa nova roupagem, segundo a montadora, o Bongo de tração integral chega para ampliar a usabilidade do modelo, que agora é capaz de enfrentar condições mais adversas de rodagem e ter mais agilidade do transporte de pequenas cargas fora dos grandes centros e no interior do país.

O modelo já está sendo comercializado nas concessionárias da marca, com preço promocional de R$ 164.990 e garantia de três anos ou 100 mil km. O comercial leve 4x4 da Kia chega como uma proposta a mais para empresas que precisam desse tipo de veículo, com picapes chassis de cabine simples com tração integral e uma capacidade de carga 50% maior.

Especificações

O Bongo K2500 4x4 2024 terá seis velocidades Crédito: Kia Brasil/Divulgação

O Bongo K2500 4x4 possui conjunto de força atualizado com novo sistema de injeção eletrônica Common Rail, mais silencioso e eficiente, de acordo com as especificações da montadora. O veículo está equipado com motor de 2.5 litros, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, turbo diesel intercooler, que entrega potência de 130,5 cv a 3.800 rpm e toque de 26 kgf/m a 1.250 rpm. A transmissão é manual de seis velocidades e a capacidade de carga no chassis é de 1.811 kg.

As principais novidades do novo comercial leve da Kia são: a adoção da tração integral 4x4 e do novo design dianteiro da cabine, o tanque de Arla 32 – Agente Redutor Líquido Automotivo, que permite a redução de emissões de material particulado –, os freios ABS, o sistema de controle estabilidade (ESC), o novo design do painel, os novos volante e bancos para motorista e dois passageiros, o computador de bordo com controle no volante e indicação do nível de ureia, os bancos revestidos com tecido sintético, a inclusão de setas laterais, de alerta de cinto de segurança do motorista e de DRL — Daytime Running Lights —, e a nova chave com controle de abertura remota das portas.

“Ágil, prático e econômico, o Kia Bongo foi especialmente desenvolvido para atender às mais diversas necessidades de uso diário de entregas rápidas. Tem grande aceitação entre consumidores que buscam em um comercial leve atributos como resistência, durabilidade, baixo custo, força e desempenho. Com a chegada da versão 4x4, vamos abrir uma nova frente de aplicações”, afirma o presidente da Kia Brasil, José Luiz Gandini.

Altas expectativas

Inicialmente importado da Coreia do Sul, a linha Bongo foi introduzida no mercado brasileiro em 2007. Em 2010, foi inaugurado pela Kia Uruguay, o Kia Bongo, em Montevidéu, Uruguai. Desde então, foram licenciadas no Brasil mais de 57 mil unidades, sendo que mais de 33 mil unidades já foram produzidas no Uruguai.

Bongo K2500 4x4 2024 vem com novos volantes e bancos Crédito: Kia Brasil/Divulgação

“Após 12 anos de fabricação no Uruguai, posso assegurar que a operação industrial do Bongo K2500 é um sucesso. Agora, a produção da versão 4x4 vai nos permitir uma expansão mais expressiva da linha da fabricação uruguaia”, argumenta Gandini.

Ficha técnica

Kia Bongo K2500 4x4 2024

Motor : 2.5 litros, quatro cilindros em linha, 16 válvulas e turbo diesel intercooler



: 2.5 litros, quatro cilindros em linha, 16 válvulas e turbo diesel intercooler Potência : 130,5 cv a 3.800 rpm



: 130,5 cv a 3.800 rpm Torque : 26 kgf/m a 1.250 rpm



: 26 kgf/m a 1.250 rpm Freios : ABS



: ABS Preço: a partir de R$ 164.990

