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Por R$ 20.490

Honda NXR 160 Bros 2025 chega no design e com versões ABS e CBS

Após mais de duas décadas de sucesso e posicionada como a quarta motocicleta mais vendida do Brasil, a Honda NXR Bros pretende entrar em nova fase em sua linha 2025

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 17:01

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

01 nov 2024 às 17:01
Honda NXR 160 Bros 2025
Modelo recebeu uma profunda modernização estética e técnica, desde o início de sua produção, em 2003 Crédito: Honda/Divulgação
Após mais de duas décadas de sucesso e posicionada como a quarta motocicleta mais vendida do Brasil – superada somente pelas Honda CG 160, Biz 125 e Pop 110i –, a Honda NXR Bros pretende entrar em nova fase em sua linha 2025, que recebeu uma profunda modernização estética e técnica. Desde o início de sua produção, em 2003, a trail buscou conciliar robustez com economia e uma grande capacidade de encarar caminhos de qualquer tipo.
As versões agora são duas – NXR 160 Bros ABS e NXR 160 Bros CBS –, diferenciadas basicamente pela tecnologia de frenagem: ABS (Antilock Braking System) e CBS (Combined Braking System). Ambas chegam à rede de concessionárias com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento do óleo por conta da Honda é válido a partir da terceira revisão).
Honda NXR 160 Bros 2025
As duas versões, chegam à rede de concessionárias com garantia de três anos, sem limite de quilometragem Crédito: Honda/Divulgação
O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros rodados ou seis meses. O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 20.490 para a NXR 160 Bros CBS, disponível nas cores cinza e vermelho, e de R$ 21.390 para a NXR 160 Bros ABS, em preto ou vermelho.
O motor que equipa a NXR 160 Bros 2025 é derivado do usado na CG 160. Trata-se de um monocilíndrico de quatro tempos arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC - Overhead Camshaft), que atua em balancins roletados. O sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) FlexOne permite o uso de etanol e gasolina em proporções variadas.
Honda NXR 160 Bros 2025
Moto traz tanque metálico encapsulado por superfícies plásticas, com carenagens laterais, favorecendo na manutenção em caso de queda, o preservando Crédito: Honda/Divulgação
A potência é de 14,3 cavalos com etanol e de 14,2 cavalos com gasolina, sempre a 8 mil rpm, enquanto o torque é de 1,45 kgfm com etanol e 1,44 kgfm com gasolina, a 5.500 rpm. Outra novidade é o filtro de combustível separado da bomba, reduzindo o custo de manutenção. Os índices de emissões de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio foram reduzidos.
A NXR 160 Bros 2025 teve uma pequena alteração no câmbio de cinco velocidades: a quinta marcha está mais longa, para melhorar o desempenho com a mesma rotação do motor e diminuir o consumo rodoviário. Quanto à embreagem, o sistema é o tradicional multidisco em banho de óleo. O peso a seco das duas variantes da NXR 160 Bros 2025 é de 125 quilos.
Honda NXR 160 Bros 2025
Houve uma pequena alteração no câmbio: a quinta marcha está mais longa, para melhorar o desempenho com a mesma rotação do motor  Crédito: Honda/Divulgação
Seguindo uma tecnologia aplicada nas novas Sahara e Tornado, a NXR 160 Bros 2025 traz tanque metálico encapsulado por superfícies plásticas, com carenagens laterais, favorecendo na manutenção, pois, em caso de queda, o tanque é preservado. O chassi tipo berço semiduplo de aço foi preservado na nova NXR 160 Bros, garantido robustez e estabilidade.
A ergonomia foi outro ponto de evolução por conta do assento redesenhado, do novo guidão, da conformação diferente do tanque e do reposicionamento das pedaleiras, com posição mais relaxada para o piloto e mais conforto para as pernas. A altura do banco em relação ao solo se manteve em 83,6 centímetros.
Honda NXR 160 Bros 2025
Assento redesenhado e design asseguram ao piloto mais conforto para as pernas Crédito: Honda/Divulgação

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