Honda CR-V chega em versão híbrida única e preço surpreende

O CR-V Advanced Hybrid é o modelo da Honda mais vendido no mundo Crédito: Honda/Divulgação

Importado diretamente da Tailândia, o modelo mais vendido da Honda no mundo, o CR-V, chega ao Brasil em versão única, a Advanced Hybrid, e, como o próprio nome já diz, traz motorização híbrida (não plug-in) e:HEV. O modelo chega à sua sexta geração e traz novidades no design, na tecnologia e ganha novas dimensões, com aumento da distância do entre-eixos e da largura da carroceria.

Por outro lado, essa mudança toda também implicou em um preço mais alto e o CR-V de sexta geração chega por R$ 352.900, posicionando-o em um patamar ainda mais premium, deixando o caminho livre para modelos chineses com o mesmo tipo de motorização, a exemplo do GWM Haval H6 (a partir de R$ 224 mil na versão híbrida simples).

No caso do CR-V o sistema híbrido e:HEV traz dois motores elétricos dispostos em paralelo – um para tração e outro para geração de energia – e o motor a combustão de quatro cilindros 2.0 litros DOHC de ciclo Atkinson com injeção direta de gasolina.

O modelo tem ainda tração integral Real Time AWD Intelligent Control System, que oferece segurança e adaptabilidade aos mais diferentes tipos de terreno e condições de aderência. A potência máxima do motor elétrico de tração é de 184 cv, com torque máximo de 34,2 kgfm.

O Honda CR-V Advanced Hybrid traz em seu design uma esportividade e requinte, com carroceria larga e longa Crédito: Honda/Divulgação

O sistema e:HEV possui três modos de operação: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (elétrico e combustão) e Engine Drive (somente combustão). A alternância entre eles acontece de maneira suave e automática, de acordo com variáveis como topografia, acionamento do acelerador e nível de energia nas baterias.

O motor elétrico de tração é de alta potência e, na maior parte das condições de rodagem (modos EV Drive e Hybrid Drive), é ele que irá tracionar o veículo. A diferença é que no Hybrid Drive o motor a combustão poderá atuar para fornecimento de energia, enquanto em EV Drive a energia será proveniente do conjunto das baterias.

No terceiro modo, Engine Drive, a tração será feita pelo motor a combustão, que é conectado diretamente às rodas por meio de duas embreagens distintas, uma para ativação do lock-up de média e outra para o lock-up de alta velocidade. Portanto, no CR-V Advanced Hybrid o modo de operação Engine Drive é ativado automaticamente em aceleração moderada em médias e altas velocidades.

O CR-V Advanced Hybrid chega em cinco opções de cores Crédito: Honda/Divulgação

O modelo com tecla Drive Mode no console, que permite alternar entre três modos de condução: Normal, Econ e Sport. Em Normal, os parâmetros preveem equilíbrio entre desempenho e eficiência energética; o modo Econ privilegia a economia e, em Sport, a resposta do acelerador é mais direta.

Novo design

O Honda CR-V Advanced Hybrid traz em seu design uma esportividade e requinte, com carroceria larga e longa. O capô pronunciado e as linhas das laterais valorizam a horizontalidade da silhueta. A nova proposta estética preserva a identidade do modelo, enquanto as rodas de 19 polegadas reforçam a esportividade.

Caixas das rodas em arco duplo acrescentam volume e profundidade. O conjunto óptico frontal Full-LED, assim como as lanternas traseiras, exprimem a evolução sofisticada da personalidade do CR-V.

Modelo tem 10 airbags de série e monitor de atenção ao motorista Crédito: Honda/Divulgação

A grade dianteira traz elementos hexagonais de amplas dimensões cruzados por linhas transversais. Já a grade inferior do para-choque repete as formas hexagonais e possui aletas ativas que abrem e fecham automaticamente, dependendo da temperatura da água do motor, melhorando a aerodinâmica e a eficiência de combustível – quando o CR-V está parado, as aletas se fecham, ocultando os elementos internos naquela região.

O formato das laterais do para-choque dianteiro cria uma cortina de ar que canaliza o fluxo de maneira a reduzir a turbulência ao redor das rodas. Na traseira, os spoilers na porção final do teto e na parte inferior do para-choque elevam a velocidade do fluxo de ar, contribuindo para a aerodinâmica e, consequentemente, para a redução do consumo de combustível.

O CR-V Advanced Hybrid chega em cinco opções de cores: Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Branco Topázio Perolizado, Cinza Basalto Metálico e, uma cor inédita e exclusiva do CR-V, Azul Astral Metálico.

O revestimento do interior será cinza claro para as cores externas Branco Topázio Perolizado, Cinza Basalto Metálico e Azul Astral Metálico. Nas demais cores, o acabamento interno será na cor preta. O modelo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de oito anos ou 160 mil km.

O sistema e:HEV possui três modos de operação: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (elétrico e combustão) e Engine Drive (somente combustão) Crédito: Honda/Divulgação

Novos materiais

Por dentro, a vocação premium do modelo é sentida em todos os detalhes, no uso de materiais de alta qualidade, acabamentos cromados e em preto brilhante, além de material suave ao toque.

Os bancos dianteiros com ajuste elétrico – o do motorista com regulagem lombar e memória de posições – contam com estabilizadores corporais, estruturas internas que asseguram um adequado suporte nas regiões do quadril e lombar. Os passageiros do banco de trás ganharam mais espaço para as pernas, além de poderem variar o ângulo de inclinação do encosto em 8 diferentes posições.

O porta-malas também aumentou de tamanho, comportando agora 581 litros de carga. O espaço pode ainda ser ampliado mediante a possibilidade de deslizar longitudinalmente os bancos traseiros em até 190 mm, favorecendo assim o transporte de objetos longos. O piso de superfície plana simplifica o manuseio de bagagens.

A tampa do porta-malas tem acionamento elétrico inteligente, permitindo uma utilização hands free tanto para abrir (com movimento de passada de pé sob o para-choque traseiro) quanto para fechar (antes de retirar um objeto pesado ou volumoso, basta acionar o botão da função Walk Away Close e se afastar do carro).

Os passageiros do banco de trás ganharam mais espaço para as pernas Crédito: Honda/Divulgação

A porção central do painel é ocupada pela tela multimídia sensível ao toque de 9 polegadas. O volante dispõe dos controles necessários para atuar nos diversos sistemas relacionados à condução e controle de áudio e smartphone. O sistema de entretenimento do CR-V Advanced Hybrid é compatível com os padrões Apple Car Play e Android Auto.

A tela do painel TFT full-digital de alta definição tem 10,2 polegadas e é multiconfigurável e o modelo tem ainda um head-up display de 5,2 polegadas para evitar que o motorista tire os olhos da estrada. O cluster em sua porção direita tem o velocímetro e, à esquerda, um mostrador que exibe o regime de uso – aceleração ou desaceleração/regeneração.

A cabine tem ainda porta-copos iluminado, espaço no console à frente da alavanca de transmissão, onde está situado o carregador wireless e duas portas USB, além de uma tomada 12V.

Ao lado da alavanca, estão os comandos relacionados ao Drive Mode (com modos Econ, Normal e Sport), freio de estacionamento elétrico e outros. Há ainda um compartimento de 9 litros posicionado entre os bancos dianteiros com tampa de abertura automática que serve de apoio de braço central.

O SUV tem, como equipamentos de série, duas portas USB-C e saídas de climatização para os passageiros do banco de trás. O sistema de som premium da marca Bose tem 12 alto-falantes de alta definição, inclusive com canal central dianteiro e subwoofer na traseira.

O modelo traz, ainda, a versão mais atualizada do Honda Sensing, conjunto de tecnologias de segurança e assistência ao motorista Crédito: Honda/Divulgação

Tecnologia e segurança

O CR-V Advanced Hybrid tem ainda conectividade oferecida pelo myHonda Connect, aplicativo que permite acessar várias informações do veículo, como notificação automática de colisão, detecção de falha remota, alarme, rastreamento do veículo, alerta de velocidade, controle geográfico, assistência 24h, controles à distância (acionamento do ar-condicionado, ignição, destravar/travar portas), localização do veículo estacionado, painel de informações do veículo, últimas viagens, manual digital do proprietário e agendamento de serviços.

A Honda disponibiliza dois pacotes do myHonda Connect: um totalmente gratuito e o Pacote Plus, com um valor fixo de mensalidade que dá acesso a todas as funcionalidades. Este Pacote Plus tem um ano de gratuidade para degustação.

O modelo traz, ainda, a versão mais atualizada do Honda Sensing, conjunto de tecnologias de segurança e assistência ao motorista. O sistema está equipado com uma câmera frontal com 90° de ângulo de varredura e do radar de ondas milimétricas instalado atrás do logotipo da grade frontal, com campo de 120º de ângulo de varredura. A atuação conjunta das câmeras, radar e sensores comanda as seguintes funções:

A porção central do painel é ocupada pela tela multimídia sensível ao toque de 9 polegadas Crédito: Honda/Divulgação

Controle de cruzeiro adaptativo com Low Speed Follow (ACC com LSF): auxílio para manutenção de distância segura em relação ao veículo à frente. O LSF permite a atuação do ACC mesmo em baixas velocidades, operando, inclusive, a parada total e posterior retomada do movimento.

Sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS): aciona o freio quando é detectada possibilidade de colisão frontal, identificando pedestres e veículos que estejam no mesmo sentido ou no sentido oposto

Sistema de assistência de permanência em faixa (LKAS ): detecta faixas e ajusta a direção, mantendo o veículo centralizado nas faixas de rolamento.

Sistema para mitigação de evasão de pista (RDM): detecta saídas da pista e ajusta a direção.

Farol alto automático (AHB): comuta automaticamente do facho baixo para o alto, de acordo com a condição.

Outros itens de segurança do CR-V Advanced Hybrid são: 10 airbags de série (frontais, tipo cortina, joelhos, laterais dianteiros e laterais traseiros), monitor de atenção do motorista, assistente de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas, sensor de pressão dos pneus (TPMS), LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema Isofix (fixação de assentos infantis), entre outros.

Na traseira, os spoilers na porção final do teto e na parte inferior do para-choque elevam a velocidade do fluxo de ar Crédito: Honda/Divulgação