Desconto de até R$ 75 mil nas ofertas da Black Friday para carros e motos no ES

A Fiat Titano tem descontos que chegam a R$ 75 mil Crédito: Fiat/Divulgação

Atualização Inicialmente, o modelo com o maior desconto era o BYD Tan (de R$ 529.800 por R$ 299.000, com desconto de R$ 230.800), no entanto, o modelo esgotou no estoque, por isso o texto e o título foram atualizados.

Começou a Black Friday, o tradicional dia de descontos e ofertas especiais que acontece na última sexta-feira de novembro em todo o Brasil. Esse é o momento esperado por quem busca um menor preço em eletrônicos, itens de beleza, eletrodomésticos e móveis. E não para por aí.

O mercado automotivo também está com ofertas para quem quer comprar ou trocar o carro ou moto. O setor, que em outubro teve a maior alta no número de emplacamentos em dez anos, com 264,9 mil autoveículos vendidos, está participando da Black Friday com descontos, taxa zero de financiamento e condições especiais de parcelamento de carros e motos. Um dos destaques é a Fiat Titano, lançada neste ano pela montadora italiana, com descontos que chegam a R$ 75 mil.

Veja as ofertas a seguir:

Vitória Motors BYD

O Song Pro é um dos modelos da BYD com desconto na black friday; linha Song é a mais vendida do Brasil entre os híbridos plug in Crédito: BYD/Divulgação

Focada nos híbridos, a BYD conta com ofertas para o sedã médio King e os SUVs Song Pro e Song Plus. As condições são válidas exclusivamente para o período da campanha de Black Friday da marca, que vai até o dia 30/11.

BYD King - Com um desconto de R$ 26.000, o veículo pode ser adquirido por R$ 149.800 na versão GL. Quem adquirir o modelo ainda ganha três anos de revisões grátis, mais um carregador portátil;

- Com um desconto de R$ 26.000, o veículo pode ser adquirido por na versão GL. Quem adquirir o modelo ainda ganha três anos de revisões grátis, mais um carregador portátil; BYD Song Pro - A versão GL, que custava R$ 189.800, agora sai por R$ 169.800 e o consumidor leva também um carregador portátil.

Todos os carros contam ainda com a garantia de oito anos da Bateria Blade sem limite de quilometragem, e de seis anos, sem limite de quilometragem, para o veículo.

Vitória Motors Jeep & Ram

A versão Longitude do Jeep Renegade tem descontos no valor Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Longitude - De R$ 167.990 por R$ 134.990;

- De por Linha Compass e Commander - Quem pretende trocar o carro poderá receber até 110% da tabela Fipe pelo veículo usado, além de taxa zero, pronta entrega e 5 anos de garantia Jeep.

Na compra das versões Longitude, Série S e Overland, a Jeep oferece taxa zero de financiamento com entrada de 60% em saldo em 36 vezes e preço da tabela Fipe para veículos de qualquer marca, além dos 5 anos de Garantia.

O Jeep Renegade pode ser adquirido com taxa zero, entrada de 60% e o saldo em 36 vezes em todas as versões. As ofertas da marca vão até o dia 30 de novembro.

Moto Vena

Durante o período de promoções, a Honda Biz pode ser parcelada em até 48 vezes de R$ 598,98, além de ter emplacamento grátis e a primeira parcela para 90 dias Crédito: Honda/Divulgação

A concessionária também possui ofertas para as motocicletas Honda até o dia 29/11 ou enquanto durarem os estoques. Veja abaixo:

Honda Biz 125 EX (azul ou vermelha) - De R$ 19.423 por R$ 17.038 com valor mínimo de entrada de R$ 3.407 e parcelamento em até 48 vezes de R$ 598,98. O modelo conta com emplacamento grátis e a primeira parcela para 90 dias;

- De por com valor mínimo de entrada de R$ 3.407 e parcelamento em até 48 vezes de R$ 598,98. O modelo conta com emplacamento grátis e a primeira parcela para 90 dias; Honda CG FAN 160 (vermelha e preta) - De R$ 22.883 por R$ 20.011 com emplacamento grátis;

- De por com emplacamento grátis; Honda NXR 160 Bros CBS (preta) - De R$ 26.123 por R$ 22.794 com emplacamento grátis;

- De por com emplacamento grátis; Honda CB300F Twister CBS (cinza) - De R$ 28.204 por R$ 24.582 com emplacamento grátis;

- De por com emplacamento grátis; Honda CB500F ABS - De R$ 48.070 por R$ 43.563 com emplacamento grátis.

Honda Shori

O recém-lançado New City está com condições especiais de parcelamento Crédito: Honda/Divulgação

Não são só as motos da Honda que estão com descontos na Black Friday. A Honda Shori também traz ofertas, tanto para quem já tem um carro, quanto para quem pretende adquirir um veículo da marca.

Para quem já tem um Honda, os descontos de até 50% são em peças e acessórios no e-commerce da Honda Shori. Compras acima de R$ 200 contam com frete grátis para todo o Espírito Santo e parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito.

Para quem quer comprar um carro da marca:

Honda New City ou New HR-V - Taxa de financiamento a partir de 0,99% ao mês e sem carência de 90 dias para o início do pagamento por meio do CDC Tradicional ou Evolution Honda;

- Taxa de financiamento a partir de 0,99% ao mês e sem carência de 90 dias para o início do pagamento por meio do CDC Tradicional ou Evolution Honda; Honda Civic, Accord e CR-V (híbridos) - Bônus de R$ 20.000 e taxa zero de financiamento.

*As promoções são válidas até sexta-feira, dia 29 de novembro.

Volkswagen

Durante o mês de novembro, a Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), empresa responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen no país, está promovendo uma campanha para oferecer benefício exclusivo e incentivar o uso do etanol entre clientes e funcionários que adquirirem um Volkswagen 0 km financiado pela companhia.

Até o dia 29/11, clientes e funcionários que adquirirem veículos financiados pela empresa serão contatados pela VWFS e, caso optem pela oferta, receberão vouchers exclusivos para abastecimento com o biocombustível, em postos credenciados. Os vouchers têm valor total de R$ 500, no caso do financiamento na modalidade Sempre Novo, e de R$ 250, para contratos de financiamento convencional.

CVC

O Tracker possui taxa zero no financiamento e desconto de R$ 22 mil Crédito: Luiz Humberto Monteiro Pereira/AutoMotrix

A concessionária possui descontos em diversos modelos da Chevrolet para a Black Friday. Confira abaixo:

Chevrolet Tracker - O modelo está com desconto de R$ 22.000 e taxa zero no financiamento;

- O modelo está com desconto de e taxa zero no financiamento; Chevrolet Onix - Possui desconto de R$ 11.000 e também pode ser financiado com taxa zero.

Além disso, a revenda participa da promoção "99 e Contando – Aniversário de 99 Anos da Chevrolet". Quem compra um Chevrolet zero na concessionária concorre a 99 dias de prêmios de R$ 999,00, nove Onix e, no final, uma Tracker.

Vitoriawagen

Quem comprar o Nivus na Black Friday terá financiamento com entrada e taxa zero em até 36 parcelas Crédito: Volkswagen

Nas revendas Vitóriawagen, o Blue Friday Volkswagen acontece até o próximo sábado (30), com ofertas e bônus exclusivos para veículos da marca.

Volkswagen Taos - Conta com bônus de até R$ 26.000 e possibilidade de financiamento com entrada e taxa zero em até 24 parcelas;

- Conta com bônus de até e possibilidade de financiamento com entrada e taxa zero em até 24 parcelas; Volkswagen Nivus - Bônus de até R$ 12.000 , além de financiamento com entrada e taxa zero em até 36 parcelas;

- Bônus de até , além de financiamento com entrada e taxa zero em até 36 parcelas; Volkswagen Polo - Bônus de até R$ 9.000 para clientes que optarem pela troca com veículo usado.

Royal Enfield ES

A Royal Enfield Hunter 350 está com desconto de mais de mil reais, além de bônus de R$ 400 para butique e acessórios, durante a Black Friday Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Integrando o time de motocicletas com ofertas na Black Friday, a Royal Enfield possui dois veículos com descontos exclusivos para a data:

Royal Enfield Classic Halcyon Grenn ou Black - De R$ 23.990 por R$ 22.890, além de bônus de R$ 400 para butique e acessórios;

- De R$ 23.990 por R$ 22.890, além de bônus de R$ 400 para butique e acessórios; Royal Enfield Hunter 350 - Pode ser adquirida a partir de R$ 19.990.

Kurumá

O Corolla, sedã queridinho da Toyota, também está com desconto para o período da Black Friday Crédito: Toyota/Divulgação

Nesta Black Friday, a concessionária traz bônus exclusivos, taxas zero e facilidades no pagamento. Veja as ofertas:

Toyota Corolla - Bônus de R$ 6.000 ;

- ; Toyota Yaris XS Hatchback 2025 - Disponível com parcelas a partir de R$ 1.599, no Ciclo Toyota;

- Disponível com parcelas a partir de R$ 1.599, no Ciclo Toyota; Toyota Hilux SRX Plus Diesel 2024 - Bônus de R$ 15.000 no seminovo ou a opção de taxa zero;

- no seminovo ou a opção de taxa zero; Toyota Hilux Hilux SRV LED 2024 - Bônus de R$ 10.000 ;

- ; Toyota SW4 SRX Platinum - Bônus de R$ 10.000.

Já a linha RAV está à venda com bônus de até R$ 25.000. As ofertas são válidas até o final de novembro e estão disponíveis em todas as unidades da Kurumá.

E para quem esperava pela oportunidade de adquirir um Lexus, há benefícios exclusivos disponíveis nas lojas do grupo localizadas em Vitória, Belo Horizonte e Brasília. As vantagens incluem descontos de até R$ 50.000 em modelos selecionados como UX250h, ES300h, NX350h e RX500h. Os veículos participantes da promoção podem variar conforme a unidade da Lexus.

Orvel

A Orvel possui diversos descontos e condições especiais válidos durante todo mês de novembro. Confira as ofertas:

Orvel Renault

Renault Duster Intense Plus MT 2024/2025 - Taxa zero em 36 meses e bônus de R$ 20.000 ;

- Taxa zero em 36 meses e bônus de ; Renault Kardian Techno 2024/2025 - Supervalorização de até R$ 12.000 e taxa zero;

- Supervalorização de até e taxa zero; Renault Kwid Zen 2024/2025 - De R$ 74.590 por R$ 62.990.

Orvel Fiat

Fiat Strada Volcano MT 2024/2025 - Pode ser adquirida a partir de R$ 117.990 com o Kit Itália, mais financiamento com primeira parcela março de 2025;

- Pode ser adquirida a partir de com o Kit Itália, mais financiamento com primeira parcela março de 2025; Fiat Titano - Mais de R$ 75.000 de desconto, taxa zero e emplacamento grátis;

- Mais de de desconto, taxa zero e emplacamento grátis; Fiat Mobi Like 24/25 - Parcelas a partir de R$999;

- Parcelas a partir de R$999; Fiat Pulse - Preço a partir de R$ 98.990, taxa zero e emplacamento grátis.

Orvel Volkswagen

Volkswagen Amarok V6 - O modelo pode ser adquirido com bônus de até R$ 30.000 utilizando o veículo usado na troca, além de taxa zero em até 24x;

- O modelo pode ser adquirido com bônus de até utilizando o veículo usado na troca, além de taxa zero em até 24x; Volkswagen Tiguan R-line - Possui bônus de R$ 19.000 ;

- Possui bônus de ; Volkswagen Polo Rock in Rio - Bônus de até R$ 6.300, entrada de 30% e primeira parcela em março de 2025.

Orvel Citroën

Citroën C3 LIVE Pack 24/25 - De R$ 85.390 por R$ 75.090 com entrada e taxa de 0,99% em até 48 vezes;

- De por com entrada e taxa de 0,99% em até 48 vezes; Citroën C3 Aircross Shine Aut 7l 24/25 - De R$ 139.090 por R$ 129.090 ;

- De por ; Citroën Basalt - Bônus de até R$ 10.000 e financiamento em até 72x.

Orvel Seminovos

A Orvel Seminovos conta com mais de 200 carros no estoque e pede 50% de entrada com a primeira parcela em fevereiro de 2025

Prime Hyundai

Segundo a Prime Hyundai, o Creta será vendido com preço de nota fiscal de fábrica até 30 de novembro Crédito: Hyundai/Divulgação

As ofertas da concessionária começaram no dia 25 e vão até sábado, dia 30. Veja os modelos com desconto:

Hyundai Creta - Segundo a loja, será vendido com preço de nota fiscal de fábrica;

- Segundo a loja, será vendido com preço de nota fiscal de fábrica; Hyundai HB20 Sedan - Pode ser adquirido pelo preço do Hatch;

- Pode ser adquirido pelo preço do Hatch; Hyundai HB20 com câmbio automático grátis ;

; Hyundai Kona elétrico e híbrido - Terá preço de nota fiscal ou taxa de 0,99% e emplacamento grátis.

Kobe Nissan

O Versa pode ser adquirido por R$ 117.990 Crédito: Nissan/Divulgação

A concessionária da marca japonesa também está participando da Black Friday. Confira as ofertas:

Nissan Kicks Advance - Pode ser adquirido com entrada, mais parcelas de R$ 1.159 e taxa zero em 36 vezes com a primeira parcela para março;

- Pode ser adquirido com entrada, mais parcelas de e taxa zero em 36 vezes com a primeira parcela para março; Nissan Versa Advance 2025 - De R$ 130.990 por R$ 117.990 mais taxa zero em 24 vezes;

- De por mais taxa zero em 24 vezes; Nissan Sentra Advance 2025 - De R$ 172.990 por R$ 149.990 mais taxa zero em 24 vezes.

GW Motors

O Haval H6 PHEV19 está com bônus de até R$15.000 Crédito: GWM/Divulgação

Seis modelos da marca GWM estão com ofertas até sábado (30) na concessionária.

GWM Ora Skin - Por R$ 150.000 com R$ 15.000 de bônus na nota fiscal, 50% de entrada e 36 vezes de R$ 2.324 ou um ano de seguro grátis e pacote tranquilidade com wallbox;

- com R$ 15.000 de bônus na nota fiscal, 50% de entrada e 36 vezes de R$ 2.324 ou um ano de seguro grátis e pacote tranquilidade com wallbox; GWM Ora GT - Por R$ 189.000 com 60% de entrada e taxa zero mais um ano de seguro ou 60% de entrada e taxa zero mais bônus de até R$10 mil no usado ou um ano de seguro grátis mais bônus de até R$ 10.000 no usado;

- com 60% de entrada e taxa zero mais um ano de seguro ou 60% de entrada e taxa zero mais bônus de até R$10 mil no usado ou um ano de seguro grátis mais bônus de até R$ 10.000 no usado; GWM Haval H6 HEV2 - Por R$ 216.000 com a possibilidade de bônus de até R$ 20.000 no usado mais 50% de entrada e 36 vezes de R$ 3.683 ou 50% de entrada e 36 vezes de R$ 3.683 mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais bônus de até R$ 20.000 no usado;

- com a possibilidade de bônus de até R$ 20.000 no usado mais 50% de entrada e 36 vezes de R$ 3.683 ou 50% de entrada e 36 vezes de R$ 3.683 mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais bônus de até R$ 20.000 no usado; GWM Haval H6 PHEV19 - Por R$241.000 com bônus de até R$ 15.000 no usado mais 50% entrada e 36 vezes de R$ 4.103 ou 50% de entrada e 36 vezes de R$ 4.103 mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais bônus de até R$ 15.000 no usado;

- com bônus de até R$ 15.000 no usado mais 50% entrada e 36 vezes de R$ 4.103 ou 50% de entrada e 36 vezes de R$ 4.103 mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais bônus de até R$ 15.000 no usado; Haval H6 PHEV34 - Por R$283.000 com 100% da tabela Fipe no usado mais 60% de entrada e taxa zero em 36 vezes ou 60% de entrada e taxa zero em 36 vezes mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais 100% da tabela Fipe no usado;

- com 100% da tabela Fipe no usado mais 60% de entrada e taxa zero em 36 vezes ou 60% de entrada e taxa zero em 36 vezes mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais 100% da tabela Fipe no usado; Haval H6 GT - Por R$321.000 com 100% da tabela Fipe no usado mais 50% de entrada e taxa zero em 36 vezes ou 50% de entrada e taxa zero em 36 vezes mais um ano de seguro grátis ou um ano de seguro grátis mais 100% da tabela Fipe no usado.