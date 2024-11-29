De volta às lojas no Brasil, Hyundai Tucson chega com atualizações; veja preço

Tucson volta ao Brasil com versão atualizada, mas ainda não é a geração que foi lançada na Europa este ano Crédito: Hundai/Divulgação

Depois de cinco anos fora das concessionárias da marca no Brasil, o Hyundai Tucson está de volta. O modelo, que nunca saiu de linha fora do país, chega em uma versão mais atualizada, mas ainda não é a mesma que foi apresentada no início do ano na Europa e sim uma geração anterior.

Produzido pela CAOA Montadora em Anápolis (GO), o modelo chega em versão única, com preço sugerido de R$ 189.990, e será distribuído pela rede de concessionárias Hyundai em todo o território nacional.

Tucson ganha nova grade frontal cromada e um desenho modernizado dos faróis principais em LED Crédito: Hundai/Divulgação

O SUV médio apresenta visual renovado, destacando-se por uma nova grade frontal cromada e um desenho modernizado dos faróis principais em LED. As rodas de 18 polegadas diamantadas, as luzes traseiras em LED e os para-choques remodelados completam a atualização estética do modelo.

Em termos de dimensões, o Hyundai Tucson tem 4.480 mm de comprimento, 1.850 mm de largura, 1.660 mm de altura e uma distância entre eixos de 2.670 mm. O modelo também oferece um porta-malas com capacidade de 513 litros.

SUV agora tem teto solar panorâmico Crédito: Hundai/Divulgação

O modelo volta ao mercado brasileiro com garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem, que cobre defeitos de qualidade das embreagens e outros componentes, desde que as manutenções sejam realizadas conforme as recomendações da Hyundai. O Tucson 2024 está disponível a partir de R$ 189.990.

Conforto e segurança

SUV agora conta com uma central multimídia flutuante de 9 polegadas Crédito: Hundai/Divulgação

Internamente, o SUV agora conta com uma central multimídia flutuante de 9 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de teto solar panorâmico.

O modelo traz como itens de comodidade: ar-condicionado automático digital de duas zonas, bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos, carregador de celular por indução, abertura elétrica do porta-malas por aproximação e o freio de estacionamento elétrico com função Auto Hold.

O porta-malas tem abertura elétrica por aproximação Crédito: Hundai/Divulgação

No quesito segurança, o Tucson 2025 traz sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, além de suspensão traseira independente, aviso de colisão traseira com tráfego cruzado, detector de ponto cego e seis airbags.

Sob o capô, o Hyundai Tucson 2024 é equipado com motor 1.6 Turbo GDI, a gasolina, que entrega 177 cv de potência e 27 kgfm de torque máximo. A transmissão automatizada DCT7 de 7 marchas é de dupla embreagem a seco. de acordo com informações da montadora, o sistema foi atualizado para melhorar a dirigibilidade e aumentar a durabilidade, com novos componentes de fricção e software de controle.

Luzes traseiras são em LED Crédito: Hundai/Divulgação

Ele tem três modos de condução: Sport, Eco e Comfort, além de contar com piloto automático com limitador de velocidade e chave presencial com botão de partida.