Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • De volta às lojas no Brasil, Hyundai Tucson chega com atualizações; veja preço
Após 5 anos

De volta às lojas no Brasil, Hyundai Tucson chega com atualizações; veja preço

Modelo recebeu nova grade frontal cromada e desenho modernizado dos faróis e das luzes traseiras em LED e rodas de 18” diamantadas

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2024 às 15:44
Hyundai Tucson 2025 Brasil
Tucson volta ao Brasil com versão atualizada, mas ainda não é a geração que foi lançada na Europa este ano Crédito: Hundai/Divulgação
Depois de cinco anos fora das concessionárias da marca no Brasil, o Hyundai Tucson está de volta. O modelo, que nunca saiu de linha fora do país, chega em uma versão mais atualizada, mas ainda não é a mesma que foi apresentada no início do ano na Europa e sim uma geração anterior.
Produzido pela CAOA Montadora em Anápolis (GO), o modelo chega em versão única, com preço sugerido de R$ 189.990, e será distribuído pela rede de concessionárias Hyundai em todo o território nacional.
Hyundai Tucson 2025 Brasil
Tucson ganha nova grade frontal cromada e um desenho modernizado dos faróis principais em LED Crédito: Hundai/Divulgação
O SUV médio apresenta visual renovado, destacando-se por uma nova grade frontal cromada e um desenho modernizado dos faróis principais em LED. As rodas de 18 polegadas diamantadas, as luzes traseiras em LED e os para-choques remodelados completam a atualização estética do modelo.
Em termos de dimensões, o Hyundai Tucson tem 4.480 mm de comprimento, 1.850 mm de largura, 1.660 mm de altura e uma distância entre eixos de 2.670 mm. O modelo também oferece um porta-malas com capacidade de 513 litros.
Hyundai Tucson 2025 Brasil
SUV agora tem teto solar panorâmico Crédito: Hundai/Divulgação
O modelo volta ao mercado brasileiro com garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem, que cobre defeitos de qualidade das embreagens e outros componentes, desde que as manutenções sejam realizadas conforme as recomendações da Hyundai. O Tucson 2024 está disponível a partir de R$ 189.990.

Conforto e segurança

Hyundai Tucson 2025 Brasil
SUV agora conta com uma central multimídia flutuante de 9 polegadas Crédito: Hundai/Divulgação
Internamente, o SUV agora conta com uma central multimídia flutuante de 9 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de teto solar panorâmico.
O modelo traz como itens de comodidade: ar-condicionado automático digital de duas zonas, bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos, carregador de celular por indução, abertura elétrica do porta-malas por aproximação e o freio de estacionamento elétrico com função Auto Hold.
Hyundai Tucson 2025 Brasil
O porta-malas tem abertura elétrica por aproximação Crédito: Hundai/Divulgação
No quesito segurança, o Tucson 2025 traz sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, além de suspensão traseira independente, aviso de colisão traseira com tráfego cruzado, detector de ponto cego e seis airbags.
Sob o capô, o Hyundai Tucson 2024 é equipado com motor 1.6 Turbo GDI, a gasolina, que entrega 177 cv de potência e 27 kgfm de torque máximo. A transmissão automatizada DCT7 de 7 marchas é de dupla embreagem a seco. de acordo com informações da montadora, o sistema foi atualizado para melhorar a dirigibilidade e aumentar a durabilidade, com novos componentes de fricção e software de controle.
Hyundai Tucson 2025 Brasil
Luzes traseiras são em LED Crédito: Hundai/Divulgação
Ele tem três modos de condução: Sport, Eco e Comfort, além de contar com piloto automático com limitador de velocidade e chave presencial com botão de partida.
Com informações da Hyundai.

LEIA MAIS EM MOTOR

Hyundai atualiza visual do Creta para a linha 2025 e SUV ganha motor de 193 cv de potência

Ioniq 5 é o próximo elétrico da Hyundai a chegar no Brasil, veja configurações e preço

Com preços a partir de R$ 449.990 Hyundai Palisade abre pré-venda nas lojas do ES

Hyundai assume linha completa de carros no Brasil, mas Caoa segue com produção em Goiás

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Hyundai SUV Utilitário Hyundai Tucson
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados