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Natal

Concessionárias do ES e montadoras fazem promoções para começar 2025 de carro zero

Revendas de veículos novos estão com ações promocionais com bônus, facilidade de parcelamento com taxa zero e descontos de quase R$ 40 mil

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2024 às 12:08
Ram Rampage Big Horn
A versão BIg Horn da Ram Rampage está com desconto de quase R$ 40 mil Crédito: Rampage/Divulgação
As concessionárias do Espírito Santo estão com as últimas promoções e ações do ano para quem quer começar 2025 de carro zero quilômetro. As oportunidades vão desde bônus na troca do usado, passando por taxa zero, financiamento em até 60 meses e descontos de R$ 40 mil. Há promoções também feitas diretamente com as montadoras, como é o caso da Citroën que traz vantagens para quem levar os modelos C3 e o SUV Aircross.
Já Tai Motors oferece desconto de até R$ 15 mil para o Creta com o usado na negociação do novo veículo. O HB20 automático sai a partir de R$ 101.890 e o HB20 Comfort Plus sai a partir de R$ 80.690, ambos valores com o usado na troca, podendo ser financiado com taxa zero.
Para o Tucson, a Tai Motors oferece valorização de R$ 5 mil no seminovo, podendo o modelo também ser financiado com taxa zero. Já o HB20S é o sedã da linha HB2O que está saindo pelo preço do hatch, segundo a concessionária.

GW Lider

Versão 2025 do Haval H6 PHEV19
A GW Lider está com ações promocionais para o modelo Haval H6 Crédito: GWM/Divulgação
A GW Lider oferece oferece bônus, além de condições especiais de financiamento até o próximo dia 31 de dezembro. O GWM Haval H6 GT sai por R$ 321.000 e pode ser financiado com entrada de 50% e taxa zero em 36 vezes, sendo que a GW Lider paga 100% da tabela Fipe no modelo utilizado na troca (conforme condição da concessionária).
GWM Haval H6 PHEV 19: R$ 241.000, podendo ser adquirido com 50% de entrada e 36 parcelas de R$ 4.103, e o bônus para o usado na troca é de até R$ 15 mil.
GWM Haval H6 HEV2: R$ 216.000, com financiamento com 50% de entrada mais 36 parcelas de R$ 3.683. Há, ainda, um bônus de até R$ 15 mil no usado.
GWM H6 PHEV 34: R$ 283.000, e a GW Lider paga 100% da tabela Fipe no veículo utilizado na troca (conforme condição da concessionária), sendo que também há opção de financiamento com 60% de entrada e taxa zero em 36 vezes.

Vitoriawagen

Volkswagen Nivus 2025
O Volkswagen Nivus 2025 está com bônus de R$ 5 mil no usado na troca e financiamento com taxa zero em até 24 vezes Crédito: Volkswagen
Até o próximo dia 31 de dezembro, a Vitoriawagen participa da Operação de Vendas Vendas VolksVale+, com bônus e taxas especiais para alguns modelos:
  • Volkswagen Nivus: bônus de R$ 5 mil no usado na troca e financiamento com taxa zero em até 24 vezes. 
  • Volkswagen T-Cross Highline: até  R$ 10 mil de bônus com usado na troca e financiamento com taxa zero com entrada mais 36 parcelas. O teto solar é grátis.
  • Volkswagen Taos: bônus de até R$ 26 mil, e financiamento com taxa zero com entrada mais 24 parcelas.
  • Volkswagen Polo Rock in Rio: R$ 6.300 de desconto e financiamento com entrada e o restante em até 60 meses. 
  • Volkswagen Saveiro: financiamento com entrada de 50% e saldo em 36 vezes.

Vitória Motors Ram

E quem está pensando em adquirir a versão de entrada da Ram Rampage, a Big Horn, com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm, a Vitória Motors está oferecendo uma condição exclusiva para o lançamento.
A versão, que chegou ao mercado com o preço original de R$ 237.990, será comercializada a quem tem CNPJ e é produtor rural por R$ 201.990, um desconto de quase R$ 40 mil. A oportunidade é válida até o dia 30 de dezembro nas lojas Vitória Motors Ram.

Citroën

Novo Citroën Aircross de sete lugares tem motor Turbo 200 de até 130 cv
Versão Shine do Citroën Aircross de sete lugares está com condições especiais pela montadora Crédito: Pedro Bicudo
Já a Citroën está com uma ação promocional até o dia 7 de janeiro de 2025, trazendo condições e descontos especiais para C3 e o Aircross, na modalidade vendas direta para pessoa física. Para ambos os modelos, há ainda uma condição de financiamento, com a primeira parcela somente para depois do Carnaval 2025.
A versão Live do Citroën C3 sai de R$ 77.590 por R$ 70.590 à vista. Já a versão Feel pode ser adquirida por R$ 81.690 à vista. Ambas são equipadas com motor 1.0 e câmbio manual de cinco marchas.
Para algumas versões, há condições de financiamento, como taxa de 0,99%, com 50% de entrada e financiamento em até 48 parcelas. Os clientes ainda podem aproveitar bônus de até R$ 3 mil no usado.
A versão Shine do SV Aircross, da configuração com sete lugares, sai de R$ 139.090 por R$ 120.690. Já a versão Feel Pack da configuração com cinco lugares, tem valor de R$ 113.790 – desconto de R$ 9,2 mil.
Para os valores promocionais do Aircross há taxa zero, pagamento de 60% do valor como entrada e financiamento em até 24 parcelas, além de um bônus de até R$ 4 mil no usado.

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