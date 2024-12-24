Concessionárias do ES e montadoras fazem promoções para começar 2025 de carro zero

A versão BIg Horn da Ram Rampage está com desconto de quase R$ 40 mil Crédito: Rampage/Divulgação

As concessionárias do Espírito Santo estão com as últimas promoções e ações do ano para quem quer começar 2025 de carro zero quilômetro. As oportunidades vão desde bônus na troca do usado, passando por taxa zero, financiamento em até 60 meses e descontos de R$ 40 mil. Há promoções também feitas diretamente com as montadoras, como é o caso da Citroën que traz vantagens para quem levar os modelos C3 e o SUV Aircross.

Já Tai Motors oferece desconto de até R$ 15 mil para o Creta com o usado na negociação do novo veículo. O HB20 automático sai a partir de R$ 101.890 e o HB20 Comfort Plus sai a partir de R$ 80.690, ambos valores com o usado na troca, podendo ser financiado com taxa zero.

Para o Tucson, a Tai Motors oferece valorização de R$ 5 mil no seminovo, podendo o modelo também ser financiado com taxa zero. Já o HB20S é o sedã da linha HB2O que está saindo pelo preço do hatch, segundo a concessionária.

GW Lider

A GW Lider está com ações promocionais para o modelo Haval H6 Crédito: GWM/Divulgação

A GW Lider oferece oferece bônus, além de condições especiais de financiamento até o próximo dia 31 de dezembro. O GWM Haval H6 GT sai por R$ 321.000 e pode ser financiado com entrada de 50% e taxa zero em 36 vezes, sendo que a GW Lider paga 100% da tabela Fipe no modelo utilizado na troca (conforme condição da concessionária).

GWM Haval H6 PHEV 19: R$ 241.000, podendo ser adquirido com 50% de entrada e 36 parcelas de R$ 4.103, e o bônus para o usado na troca é de até R$ 15 mil.

GWM Haval H6 HEV2: R$ 216.000, com financiamento com 50% de entrada mais 36 parcelas de R$ 3.683. Há, ainda, um bônus de até R$ 15 mil no usado.

GWM H6 PHEV 34: R$ 283.000, e a GW Lider paga 100% da tabela Fipe no veículo utilizado na troca (conforme condição da concessionária), sendo que também há opção de financiamento com 60% de entrada e taxa zero em 36 vezes.

Vitoriawagen

O Volkswagen Nivus 2025 está com bônus de R$ 5 mil no usado na troca e financiamento com taxa zero em até 24 vezes Crédito: Volkswagen

Até o próximo dia 31 de dezembro, a Vitoriawagen participa da Operação de Vendas Vendas VolksVale+, com bônus e taxas especiais para alguns modelos:

Volkswagen Nivus: bônus de R$ 5 mil no usado na troca e financiamento com taxa zero em até 24 vezes.

Volkswagen T-Cross Highline: até R$ 10 mil de bônus com usado na troca e financiamento com taxa zero com entrada mais 36 parcelas. O teto solar é grátis.

Volkswagen Taos: bônus de até R$ 26 mil, e financiamento com taxa zero com entrada mais 24 parcelas.

Volkswagen Polo Rock in Rio: R$ 6.300 de desconto e financiamento com entrada e o restante em até 60 meses.

Volkswagen Saveiro: financiamento com entrada de 50% e saldo em 36 vezes.

Vitória Motors Ram

E quem está pensando em adquirir a versão de entrada da Ram Rampage, a Big Horn, com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm, a Vitória Motors está oferecendo uma condição exclusiva para o lançamento.

A versão, que chegou ao mercado com o preço original de R$ 237.990, será comercializada a quem tem CNPJ e é produtor rural por R$ 201.990, um desconto de quase R$ 40 mil. A oportunidade é válida até o dia 30 de dezembro nas lojas Vitória Motors Ram.

Citroën

Versão Shine do Citroën Aircross de sete lugares está com condições especiais pela montadora Crédito: Pedro Bicudo

Já a Citroën está com uma ação promocional até o dia 7 de janeiro de 2025, trazendo condições e descontos especiais para C3 e o Aircross, na modalidade vendas direta para pessoa física. Para ambos os modelos, há ainda uma condição de financiamento, com a primeira parcela somente para depois do Carnaval 2025.

A versão Live do Citroën C3 sai de R$ 77.590 por R$ 70.590 à vista. Já a versão Feel pode ser adquirida por R$ 81.690 à vista. Ambas são equipadas com motor 1.0 e câmbio manual de cinco marchas.

Para algumas versões, há condições de financiamento, como taxa de 0,99%, com 50% de entrada e financiamento em até 48 parcelas. Os clientes ainda podem aproveitar bônus de até R$ 3 mil no usado.

A versão Shine do SV Aircross, da configuração com sete lugares, sai de R$ 139.090 por R$ 120.690. Já a versão Feel Pack da configuração com cinco lugares, tem valor de R$ 113.790 – desconto de R$ 9,2 mil.