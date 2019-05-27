Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Morre Gabriel Diniz, cantor de "Jenifer", em acidente de avião
Tragédia

Morre Gabriel Diniz, cantor de "Jenifer", em acidente de avião

Cantor foi um dos três mortos encontrados após queda de avião no Sergipe

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:31

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:31

Gabriel Diniz Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz
Foi confirmada a morte de Gabriel Diniz, de 28 anos, cantor de "Jenifer", na tarde desta segunda-feira (27). O cantor estava no avião que caiu em uma região de mangue, no Sul de Sergipe. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.
"Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos", diz a Luan Promoções em nota.
Gabriel Diniz seguia de Salvador para Maceió para celebrar o aniversário da namorada, Karoline Calheiros. O cantor de 28 anos morreu no voo do percurso ontem, quando a jovem completou 25 anos.
Na noite de domingo (26), Karoline Calheiros, que é psicóloga, compartilhou vídeos em que canta Parabéns a Você na companhia de alguns amigos. Em outra imagem, ela aparece assoprando a vela em um bolo. Gabriel e Karoline estavam juntos há mais de dois anos.
A aeronave havia deixado Salvador rumo a Maceió, e sobrevoava um povoado em Estância, no estado de Sergipe, quando se acidentou. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.
O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foi acionado por volta das 12h32 de ontem. Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente numa embarcação dos bombeiros, já que a área é de difícil acesso, de mangue e mata fechada.
Documentos achados no local do acidente ao lado do passaporte de Gabriel Diniz mostram que a aeronave é um monomotor Piper Cherokee prefixo PT-KLO, fabricado em 1974, com capacidade para quatro lugares e registrado em nome do Aeroclube de Alagoas.
De acordo com a Polícia Militar, há três mortos: além de Gabriel Diniz, foram identificados Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA) informaram que haviam localizado quatro corpos na aeronave, que decolou de Salvador e tinha como destino Maceió.
No local da queda também foram encontrados documentos do cantor, como o passaporte de Gabriel. Na noite deste domingo (26), o cantor havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal às 18h15.
O velório será nesta terça-feira, dia 28, no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa (PB). Segundo a equipe de produção do cantor, o horário ainda não foi confirmado por causa da indefinição da liberação do corpo. O enterro será no Cemitério Parque das Acácias.
> Famosos lamentam a morte de Gabriel Diniz, do hit "Jenifer"
Relembre "Jenifer", sucesso de Gabriel Diniz no Carnaval 2019: 
AVIÃO NÃO PODIA FAZER TÁXI AÉREO
De acordo com informações do G1, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o modelo bimotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares, não poderia circular oferecendo serviços de táxi aéreo
No registro, a aeronave só poderia andar para voos de instrução. Por conta disso, o acidente será investigado pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede em Recife, que também atende as ocorrências de Sergipe. 
Segundo um dos diretores do aeroclube, a aeronave não era utilizada para táxi aéreo ou frete, apenas para instruções. “Um dos pilotos a bordo era muito amigo do cantor Gabriel Diniz, e foi passar o fim de semana com ele em Salvador. Na volta, o piloto ofereceu uma carona para o cantor”, disse o diretor ao G1. Não está claro ainda se a carona é permitida.
Fabricado em 1974, o Piper PA 28-180 está cadastrado como “Privada - Instrução” na Anac, categoria na qual estão aviões usados para “instrução, adestramento de voo por aeroclubes, clubes ou escolas de aviação civil”, segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil.
O avião ainda aparece como situação “penhorada” nos registros da Anac - quando há decisão judicial ou ordem determinando arresto da aeronave. Mas isso não impede o voo, diz a Anac.
Constatado o voo em táxi aéreo clandestino, "o piloto e o operador da aeronave poderão ser multados e cassados", segundo a Anac. Ainda de acordo com a Anac, a operação irregular é uma infração e pode configurar crime.
INVESTIGAÇÃO
A Aeronáutica irá investigar as causas do acidente com o avião em que estava Gabriel Diniz. Em nota, o órgão informou que “investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), realizarão a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-KLO, ocorrido nesta segunda-feira (27/5), em Estância (SE)”.
A ação inicial é “o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”, diz o comunicado.
A investigação do Cenipa tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram. Não há prazo para o fim das investigações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Gabriel Diniz Sergipe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados