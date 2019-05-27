Morre Gabriel Diniz, cantor de "Jenifer", em acidente de avião

Gabriel Diniz Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz

"Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos", diz a Luan Promoções em nota.

Gabriel Diniz seguia de Salvador para Maceió para celebrar o aniversário da namorada, Karoline Calheiros. O cantor de 28 anos morreu no voo do percurso ontem, quando a jovem completou 25 anos.

Na noite de domingo (26), Karoline Calheiros, que é psicóloga, compartilhou vídeos em que canta Parabéns a Você na companhia de alguns amigos. Em outra imagem, ela aparece assoprando a vela em um bolo. Gabriel e Karoline estavam juntos há mais de dois anos.

A aeronave havia deixado Salvador rumo a Maceió, e sobrevoava um povoado em Estância, no estado de Sergipe, quando se acidentou. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foi acionado por volta das 12h32 de ontem. Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente numa embarcação dos bombeiros, já que a área é de difícil acesso, de mangue e mata fechada.

Documentos achados no local do acidente ao lado do passaporte de Gabriel Diniz mostram que a aeronave é um monomotor Piper Cherokee prefixo PT-KLO, fabricado em 1974, com capacidade para quatro lugares e registrado em nome do Aeroclube de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, há três mortos: além de Gabriel Diniz, foram identificados Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA) informaram que haviam localizado quatro corpos na aeronave, que decolou de Salvador e tinha como destino Maceió.

No local da queda também foram encontrados documentos do cantor, como o passaporte de Gabriel. Na noite deste domingo (26), o cantor havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal às 18h15.

O velório será nesta terça-feira, dia 28, no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa (PB). Segundo a equipe de produção do cantor, o horário ainda não foi confirmado por causa da indefinição da liberação do corpo. O enterro será no Cemitério Parque das Acácias.

Relembre "Jenifer", sucesso de Gabriel Diniz no Carnaval 2019:

AVIÃO NÃO PODIA FAZER TÁXI AÉREO

De acordo com informações do G1, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o modelo bimotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares, não poderia circular oferecendo serviços de táxi aéreo.

Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede em No registro, a aeronave só poderia andar para voos de instrução. Por conta disso, o acidente será investigado pelo, com sede em Recife , que também atende as ocorrências de Sergipe.

Segundo um dos diretores do aeroclube, a aeronave não era utilizada para táxi aéreo ou frete, apenas para instruções. “Um dos pilotos a bordo era muito amigo do cantor Gabriel Diniz, e foi passar o fim de semana com ele em Salvador. Na volta, o piloto ofereceu uma carona para o cantor”, disse o diretor ao G1. Não está claro ainda se a carona é permitida.

Fabricado em 1974, o Piper PA 28-180 está cadastrado como “Privada - Instrução” na Anac, categoria na qual estão aviões usados para “instrução, adestramento de voo por aeroclubes, clubes ou escolas de aviação civil”, segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil.

O avião ainda aparece como situação “penhorada” nos registros da Anac - quando há decisão judicial ou ordem determinando arresto da aeronave. Mas isso não impede o voo, diz a Anac.

Constatado o voo em táxi aéreo clandestino, "o piloto e o operador da aeronave poderão ser multados e cassados", segundo a Anac. Ainda de acordo com a Anac, a operação irregular é uma infração e pode configurar crime.

INVESTIGAÇÃO

A Aeronáutica irá investigar as causas do acidente com o avião em que estava Gabriel Diniz. Em nota, o órgão informou que “investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), realizarão a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-KLO, ocorrido nesta segunda-feira (27/5), em Estância (SE)”.

A ação inicial é “o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”, diz o comunicado.