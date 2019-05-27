Avião com Gabriel Diniz cai no Nordeste

Um avião de pequeno porte, que transportava Gabriel Diniz, de 28 anos, caiu em uma região de mangue no Sul do Sergipe no início da tarde desta segunda-feira (27). O cantor, segundo informações que amigos passaram ao G1, está entre os mortos encontrados no local.
Segundo informações do G1, a assessoria de imprensa do artista ainda não conseguiu contato com ele e a produção confirma que ele fretou um voo saindo de Salvador nesta segunda (27) e estava na aeronave que se envolveu no acidente.
De acordo informações do Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA), dadas ao portal G1, três tripulantes da aeronave morreram. Além disso, foram encontradas fotos do passaporte do cantor de "Jenifer" próximas ao local.
Na noite deste domingo (26), Gabriel havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia.
Veja fotos do passaporte de Gabriel Diniz, encontrado no local do acidente: