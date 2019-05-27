Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Avião com Gabriel Diniz cai no Nordeste

Cantor foi um dos mortos do acidente

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:03

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:03

Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz
Um avião de pequeno porte, que transportava Gabriel Diniz, de 28 anos, caiu em uma região de mangue no Sul do Sergipe no início da tarde desta segunda-feira (27). O cantor, segundo informações que amigos passaram ao G1, está entre os mortos encontrados no local. 
ATUALIZAÇÃO: a morte de Gabriel Diniz, cantor de "Jenifer", foi confirmada na tarde desta segunda-feira (27). O cantor voltava de um show realizado na Bahia, no último domingo. 
Segundo informações do G1, a assessoria de imprensa do artista ainda não conseguiu contato com ele e a produção confirma que ele fretou um voo saindo de Salvador nesta segunda (27) e estava na aeronave que se envolveu no acidente.
De acordo informações do Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA), dadas ao portal G1, três tripulantes da aeronave morreram. Além disso, foram encontradas fotos do passaporte do cantor de "Jenifer" próximas ao local. 
Na noite deste domingo (26), Gabriel havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia
Veja fotos do passaporte de Gabriel Diniz, encontrado no local do acidente: 
Crédito: TV Globo/Jornal Hoje/Reprodução
Crédito: TV Globo/Jornal Hoje/Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente avião Bahia Gabriel Diniz passaporte salvador Sergipe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados