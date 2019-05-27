Famosos lamentam a morte de Gabriel Diniz, do hit "Jenifer"

Gabriel Diniz Crédito: (Facebook/ Divulgação)

A morte repentina do cantor Gabriel Diniz mobilizou artistas que lamentam a morte do jovem intérprete do hit "Jenifer". Simone, da dupla com Simaria, Marília Mendonça, Kevinho e Felipe Araújo estão entre os famosos que fizeram homenagens nas redes sociais.

"Descanse em paz, amigo. Sua alegria vai fazer muita falta aqui. #luto", escreveu Marília Mendonça no seu Instagram.

Na última postagem de Gabriel Diniz em seu Instagram, outros famosos lamentaram o ocorrido. "Estavam mesmo precisando dar risada e fazer uns CrossFit lá no céu. Simmmmmmmmmmmm. Te amo GDzim!!!!!!!", escreveu Lucas Lucco.

MORTE

O cantor havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite anterior. Segundo informações do G1, o Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA) confirmaram três mortos após a tragédia. Inicialmente, as buscas informaram que haviam localizado quatro corpos.