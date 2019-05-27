Famosos lamentam a morte de Gabriel Diniz, do hit "Jenifer"

A morte repentina do cantor Gabriel Diniz mobilizou artistas que lamentam a morte do jovem intérprete do hit "Jenifer". Simone, da dupla com Simaria, Marília Mendonça, Kevinho e Felipe Araújo estão entre os famosos que fizeram homenagens nas redes sociais.
"Descanse em paz, amigo. Sua alegria vai fazer muita falta aqui. #luto", escreveu Marília Mendonça no seu Instagram.
Na última postagem de Gabriel Diniz em seu Instagram, outros famosos lamentaram o ocorrido. "Estavam mesmo precisando dar risada e fazer uns CrossFit lá no céu. Simmmmmmmmmmmm. Te amo GDzim!!!!!!!", escreveu Lucas Lucco.
MORTE
Gabriel Diniz, conhecido pelo hit "Jenifer", morreu na queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, no final da manhã desta segunda-feira (27).
O cantor havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite anterior. Segundo informações do G1, o Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo (GTA) confirmaram três mortos após a tragédia. Inicialmente, as buscas informaram que haviam localizado quatro corpos.
Confira abaixo as manifestações de luto dos famosos