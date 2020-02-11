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  • Monique Evans é comparada à filha após harmonização facial em Vitória
Pedro Permuy

Monique Evans é comparada à filha após harmonização facial em Vitória

Um fã da modelo chegou a dizer que ela rejuvenesceu 20 anos após se submeter a aplicações de botox, preenchimento e fios de PDO; Monique e a esposa, a DJ Cacá Werneck, se preparam para vir ao Carnaval de Vitória 2020

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 09:51

Públicado em 

11 fev 2020 às 09:51
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Monique Evans mostra "antes e depois" de sua harmonização facial com botox, preenchedores e fios de PDO feita em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Em meados de janeiro deste ano, Monique Evans, de 63 anos, e a esposa, a DJ Cacá Werneck, estiveram em Vitória para um passeio e aproveitaram os dias de relax para se submeterem ao procedimento da moda entre os famosos: a harmonização facial com botox, preenchedores e fios de PDO. Trata-se de um tratamento que ao total pode chegar à casa dos R$ 20 mil e dura aproximadamente um ano e meio. 
Quase um mês após as aplicações, feitas por dentista e empresária da Capital, a modelo postou seu antes e depois no perfil do Instagram e foi comparada até com a filha, Bárbara Evans, de 28 anos, após o processo de rejuvenescimento. "Como ficou linda! Parecida com a Bárbara!", comentou um internauta. Outra escreveu: "Gente! Rejuvenesceu 20 anos. Ficou ótimo". 
Outros fãs aproveitaram para alertar a loira e escreveram: "Cuidado para não mexer demais, senão perde sua identidade". "A boca está um pouco torta", observou uma internauta. 
Monique e a amada estão a ponto de afivelar as malas para virem ao Carnaval de Vitória 2020, no Espírito Santo. As duas são presenças vips de um camarote do Sambão do Povo que promete ser o primeiro de temática LGBT+ do sambódromo capixaba. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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