Monique Evans é comparada à filha após harmonização facial em Vitória

Quase um mês após as aplicações, feitas por dentista e empresária da Capital, a modelo postou seu antes e depois no perfil do Instagram e foi comparada até com a filha, Bárbara Evans
, de 28 anos, após o processo de rejuvenescimento. "Como ficou linda! Parecida com a Bárbara!", comentou um internauta. Outra escreveu: "Gente! Rejuvenesceu 20 anos. Ficou ótimo".
Outros fãs aproveitaram para alertar a loira e escreveram: "Cuidado para não mexer demais, senão perde sua identidade". "A boca está um pouco torta", observou uma internauta.
Monique e a amada estão a ponto de afivelar as malas para virem ao Carnaval de Vitória 2020
, no Espírito Santo. As duas são presenças vips de um camarote do Sambão do Povo que promete ser o primeiro de temática LGBT+ do sambódromo capixaba.