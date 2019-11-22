Metade dos presos em São Mateus já havia cometido crimes

Centro de Detenção Provisória de São Mateus tem capacidade para abrigar 396 internos, mas está com 531 Crédito: Gazeta

A audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, realizada nesta quarta-feira (20), em São Mateus, revelou uma situação de sensação de impunidade no Estado.

Segundo dados repassados pelo comandante do 13º Batalhão da PM (São Mateus), tenente-coronel Mateus Garcia Pereira, 1.210 prisões foram efetuadas de 1º janeiro a 19 de novembro deste ano, na jurisdição do batalhão, que cobre, além da cidade mateense, Conceição da Barra, Jaguaré e Pedro Canário. Dessas prisões, aproximadamente metade foi de suspeitos que já tinham cometido crimes anteriores (602). “E essa tendência se manteve desse jeito ao longo de todo ano”, comentou o oficial na audiência pública.

“Isso mostra o sentimento de impunidade dos bandidos e de leis frouxas e antigas que acabam dando novas oportunidades para o cometimento de mais crimes que mais afetam a população, como furtos e assaltos. É lamentável”, disse Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia.

Os casos de tráfico de drogas, roubo ou furtos e delitos enquadrados na Lei Maria da Penha estão entre as maiores reincidências.