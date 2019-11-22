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Leonel Ximenes

Metade dos presos em São Mateus já havia cometido crimes

Os casos de tráfico de drogas, roubo ou furtos e delitos enquadrados na Lei Maria da Penha estão entre as maiores reincidências

Públicado em 

22 nov 2019 às 11:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro de Detenção Provisória de São Mateus tem capacidade para abrigar 396 internos, mas está com 531 Crédito: Gazeta
A audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, realizada nesta quarta-feira (20), em São Mateus, revelou uma situação de sensação de impunidade no Estado.
Segundo dados repassados pelo comandante do 13º Batalhão da PM (São Mateus), tenente-coronel Mateus Garcia Pereira, 1.210 prisões foram efetuadas de 1º janeiro a 19 de novembro deste ano, na jurisdição do batalhão, que cobre, além da cidade mateense, Conceição da Barra, Jaguaré e Pedro Canário. Dessas prisões, aproximadamente metade foi de suspeitos que já tinham cometido crimes anteriores (602). “E essa tendência se manteve desse jeito ao longo de todo ano”, comentou o oficial na audiência pública.
“Isso mostra o sentimento de impunidade dos bandidos e de leis frouxas e antigas que acabam dando novas oportunidades para o cometimento de mais crimes que mais afetam a população, como furtos e assaltos. É lamentável”, disse Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia.
Os casos de tráfico de drogas, roubo ou furtos e delitos enquadrados na Lei Maria da Penha estão entre as maiores reincidências.
As unidades prisionais mateenses estão lotadas. Dados de outubro deste ano destacam que o Centro de Detenção Provisória de São Mateus tem capacidade para abrigar 396 internos, mas está com 531. E a Penitenciária Regional de São Mateus pode comportar até 590 presos, no entanto 734 estão no complexo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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