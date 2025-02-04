Moradores podem monitorar qualidade do ar na Grande Vitória; saiba como

Índice de Qualidade do Ar manteve a classificação como “bom” em mais de 97% das medições realizadas na Grande Vitória Crédito: Shutterstock

bom, moderado, ruim, muito ruim e péssimo. Os níveis da qualidade do ar no Espírito Santo agora podem ser conferidos diariamente pela própria população. Por meio de um portal na internet, todo cidadão pode visualizar uma série de informações com dados atualizados de hora em hora. A novidade foi lançada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) no começo deste ano e mede a qualidade do ar em cinco níveis:

Agora, as estações emitem boletins diários com dados atualizados a cada hora, com um sistema que começa opera com informações de 0h até 23h59, todos os dias da semana. Em uma escala que vai de 0 (bom) a 200 (péssimo), o portal pontua os riscos relacionados à qualidade do ar e os impactos na saúde.

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Dados sobre a qualidade do ar na Grande Vitória (clique aqui para acessar o painel);





(clique aqui para acessar o painel); Boletins diários do Iema (clique aqui para acessar os documentos);

Segundo Vinicius Rocha, coordenador do setor de Qualidade do Ar e Áreas Contaminadas (CQA) do Iema, atualmente, mais de 97% das medições realizadas na Região Metropolitana capixaba indicam a qualidade do ar classificada como “boa”.

TV Gazeta, na última quarta-feira (29). “A qualidade do ar medida na estação é fruto do que está acontecendo no entorno. Pode ser uma atividade passageira, pode ser uma obra ou outras situações e isso tudo pode interferir nas medições”, disse o coordenador em entrevista ao Bom Dia, Espírito Santo , da, na última quarta-feira (29).

O Iema explica que as 15 estações são instaladas de forma estratégica e são equipadas com analisadores para cada poluente. A iniciativa, segundo o órgão, é voltada para a transparência sobre as informações da qualidade do ar no Estado e para a capacitação da população sobre os índices de tal qualidade.

Vale salientar que as medições variam de estação para estação, já que consideram todas as movimentações do ar no ambiente onde está instalada.

“No caso da Enseada do Suá, por exemplo, a estação está em uma área de grande fluxo de veículos, próximo à Terceira Ponte. Então, é muito comum a gente ver, como poluente principal, o dióxido de enxofre, que é muito associado a queima de combustíveis fósseis”, explica Vinicius Rocha.

Veja abaixo a localização das estações:

A qualidade do ar medida na estação é fruto do que está acontecendo no entorno. Pode ser uma atividade passageira, pode ser uma obra ou outras situações e isso tudo pode interferir nas medições Vinicius Rocha - Coordenador do setor de Qualidade do Ar e Áreas Contaminadas (CQA) do Iema

E o pó preto?

Antigo problema da Grande Vitória, responsável por sujar as casas e ainda prejudicar a saúde da população, os índices do pó preto também são acompanhados de perto pelo Iema, que classifica o pó como “poeira sedimentável”.

“O pó preto também é monitorado em doze pontos da Grande Vitória e é acompanhado por uma rede que consiste no posicionamento de um coletor por 30 dias, onde esse material vai se depositar. Isso é recolhido, analisado em laboratório e é estimada a taxa de deposição desse material”, explica o coordenador do Iema. No caso do pó preto, os resultados são atualizados mensalmente pelo órgão ambiental e também são disponibilizados os resultados a cada mês.

"Atualmente, os coletores estão instalados em oito pontos localizados na Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região da Grande Vitória, e em mais dois pontos localizados no bairro Ilha do Boi (Clube Ítalo Brasileiro e Hotel Senac). As análises de poeira sedimentavel é realizada por Laboratório contratado através de licitação pública, com a supervisão e gerência de servidores do Iema", divulga o órgão ambiental.

Localização das estações que medem o pó preto