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Polêmica

Yamaguchi Falcão detona lutas entre influencers: "Um circo"

Lutador capixaba lamenta que haja mais incentivo para famosos que para atletas profissionais
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

07 jun 2024 às 15:31

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 15:31

Yamaguchi Falcão é crítico aos eventos de boxe amistosos e com participação de famosos
Yamaguchi Falcão é crítico aos eventos de boxe amistosos e com participação de famosos Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta
Na manhã da última quinta-feira (06), Yamaguchi Falcão esteve em Vitória para lançar o Falcão Fight, o primeiro torneio oficial de boxe do Espírito Santo, com o objetivo de popularizar o esporte no Estado. Para Falcão, o recente movimento de confrontos entre youtubers e influencers, inclusive contra boxeadores profissionais, não ajuda a promover o esporte. A seu ver, os confrontos não são lutas reais.
"Acabam fazendo um circo, na verdade. Acho muito triste que alguém como Kléber Bambam, por exemplo, que nunca tomou um soco na vida, receba milhões em quarenta segundos, enquanto um atleta que dedica anos de sua vida ao boxe luta por uma oportunidade e não recebe a mesma chance, além de receber uma mixaria. Ele prossegue dizendo que esses eventos são válidos, mas faz uma ponderação. "Por que não colocar a luta principal no YouTube e, abaixo do card deles, as lutas reais? Isso daria oportunidade aos atletas. 
Recentemente, o esporte ganhou outra dimensão de popularidade através dos desafios entre blogueiros e influencers. Em fevereiro deste ano, uma luta entre o pugilista Acelino Popó Freitas e o ex-BBB e digital influencer Kleber Bambam ganhou destaque na imprensa, bem como Whindersson Nunes, que já enfrentou outros youtubers e famosos, como o próprio Popó. 
Nunes, inclusive, tem mais um confronto agendado para o dia 20/07, desta vez contra um boxeador profissional, o indiano Neeraj Goya, no card de Mike Tyson x Jake Paul, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
Yamaguchi fez questão de mostrar que é completamente contra esse tipo de iniciativa. "Tudo é um grande espetáculo. Estão fazendo lutas de circo, e é triste que ainda chamem isso de boxe. Boxe é o que vai acontecer aqui no Espírito Santo dia 22/06 no Falcão Fight. O atleta profissional que trabalha dia e noite, treinando horas, deveria ser muito mais valorizado do que é. Enquanto isso, um cara que nunca tomou um soco na vida recebe milhões e sai feliz. Acho que poderiam dar mais oportunidades [aos boxeadores]"

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