Yamaguchi e Esquiva Falcão enaltecem legado deixado por Maguila

Atletas capixabas prestaram sua homemagenm Crédito: INstagram/

O Brasil perdeu nesta quinta-feira um de seus maiores ícones do boxe, Adilson “Maguila” Rodrigues, ex-boxeador que marcou época e conquistou fãs por sua garra, humildade e paixão pelo esporte. Conhecido por seu estilo de luta feroz e por representar o país com orgulho nos ringues internacionais, o boxeador foi campeão sul-americano e latino-americano dos pesos pesados.

A trajetória dele inspirou gerações e reforçou o boxe brasileiro no cenário esportivo, mostrando que, com determinação, é possível superar as adversidades.

Para Yamaguchi Falcão, Maguila é mais que uma lenda, ele representa um exemplo de superação e força que continuam a inspirar o esporte nacional.

“Hoje, o Brasil se despede de uma lenda, de um campeão. Maguila foi um símbolo de perseverança, alguém que enfrentou desafios dentro e fora dos ringues. Que Deus conforte os corações de seus amigos e familiares neste momento de dor, e possamos lembrar dele como o grande exemplo de luta e dignidade que ele foi,” comentou o boxeador.

Tristeza

Os irmãos e Esquiva e Yamaguchi Falcão enalteceram o legado deixado por Maguila no boxe Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Esquiva Falcão também expressou tristeza pela perda, lembrando os momentos que viveu ao lado do ídolo e a importância de Maguila para o boxe brasileiro.

“Não vi o Maguila lutar ao vivo, mas o conheci pessoalmente. A última vez que o vi, ele estava bem e me reconheceu. Ele foi um grande nome para o esporte, um ícone do boxe brasileiro. Perdemos uma grande figura, alguém que fez parte da minha vida e das histórias do boxe,” compartilhou Esquiva. O filho de Touro Moreno ainda lembrou outras lendas do boxe que também partiram recentemente, como Miguel de Oliveira e Eder Jofre, e desejou que Maguila descanse em paz.