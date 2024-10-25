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Ídolo do boxe

Velório de Maguila será nesta sexta-feira (25), em São Paulo

Boxeador morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2024 às 09:06

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 09:06

O velório de Adilson "Maguila" Rodrigues, maior boxeador peso-pesado do Brasil, que morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos, será na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), nesta sexta-feira (25), a partir das 8h (de Brasília).
O sergipano Maguila construiu uma carreira produtiva
O sergipano Maguila construiu uma carreira produtiva Crédito: Ed Viggiani - 6.dez.89/Folhapress
O pugilista vinha sofrendo de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013, e procurava minimizar os sintomas com um tratamento a base de canabidiol.
Maguila não chegou à disputa de um dos principais cinturões mundiais embora tenha conquistado o irrelevante título da Federação Mundial de Boxe, mas, quando se fala de carisma, teve poucos rivais entre atletas brasileiros, o que também o ajudou a conquistar uma legião de fãs.
Em nota, a Alesp destacou a importância do lutador. "Campeão brasileiro, sul-americano, continental, das Américas e pela Federação Mundial de Boxe, Maguila foi um dos milhares de migrantes nordestinos que chegaram a São Paulo em busca de uma vida melhor", lembrou a assembleia.
"Ele trabalhou na construção civil e praticava boxe em seu tempo livre. Mesmo sem estrutura adequada, superou os obstáculos e escreveu o seu nome na 'nobre arte' e na história do esporte", acrescentou a nota, antes de expressar solidariedade à família do lutador.
"Nesse momento de luto, o Parlamento Paulista expressa todo o seu respeito e solidariedade aos familiares e amigos. Que encontrem conforto e força para atravessar essa perda irreparável."

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