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Basquete

Dois capixabas na pré-lista das Eliminatórias da Americup 2025

Os capixabas Didi Louzada e Samis Calderón estão na pré-lista para disputa dos jogos contra o Uruguai e Panamá no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2024 às 14:32

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 14:32

CBB divulga pré-lista de convocados para janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025
CBB divulga pré-lista de convocados para janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025 Crédito: Divulgação/CBB
A Seleção Brasileira masculina, comandada por Aleksandar Petrovic, divulgou a pré-lista de 19 atletas convocados para a janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025. Nos dias 21 e 24 de novembro, o Brasil encara o Uruguai e o Panamá no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Estado do Pará. Dois capixabas estão nesta pré-lista, Didi Louzada que jogou a última Olimpíadas em Paris pela seleção e atua pelo SESI Franca-SP, o Samis Calderón joga pelo Overtime-EUA. 
Para os confrontos, Petrovic irá contar com 13 atletas da pré-lista enviada à FIBA. A divulgação dos nomes que viajam ao Pará para os treinos e jogos será feita em um segundo momento.
Com a campanha até aqui nas Eliminatórias, o Brasil está virtualmente classificado à Americup 2025, que acontece em agosto do próximo ano, na Nicarágua, e pode confirmar sua vaga matematicamente com vitórias no Manguerinho. Após estas duas partidas, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro do próximo ano.
"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", citou Aleksandar Petrovic.
Os jogos desta janela serão sempre às 20h, com transmissão ao vivo na ESPN.
A venda de ingressos e outras informações sobre a ida do Brasil ao Pará estarão disponíveis em breve nas redes sociais da Basquete Brasil e também no site oficial da entidade.

Pré-Lista - Seleção Brasileira masculina

  • Raulzinho - Pinheiros-SP
  • Alexey Borges - Flamengo-RJ
  • Elinho - Corinthians-SP
  • Georginho - SESI Franca-SP
  • Vitor Benite - Bétis-ESP
  • Gui Deodato - Flamengo-RJ
  • Didi Louzada - SESI Franca-SP
  • Zu Júnior - SESI Franca-SP
  • Lucas Dias - SESI Franca-SP
  • Tim Soares - Koshigaya-JPN
  • Bruno Caboclo - Hapoel-ISR
  • João Marcelo “Mãozinha” - Memphis Hustle
  • Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE
  • Gabriel Jaú - Kolossos-GRE
  • Mathias Alessanco - Bétis-ESP
  • Lucas Atauri - Paulistano-SP
  • Nathan Mariano - SESI Franca-SP
  • Ruan Miranda - Flamengo-RJ
  • Samis Calderón - Overtime-EUA

  • Treinador - Aleksandar Petrovic

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