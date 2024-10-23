Dois capixabas na pré-lista das Eliminatórias da Americup 2025

CBB divulga pré-lista de convocados para janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025 Crédito: Divulgação/CBB

A Seleção Brasileira masculina, comandada por Aleksandar Petrovic, divulgou a pré-lista de 19 atletas convocados para a janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025. Nos dias 21 e 24 de novembro, o Brasil encara o Uruguai e o Panamá no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Estado do Pará. Dois capixabas estão nesta pré-lista, Didi Louzada que jogou a última Olimpíadas em Paris pela seleção e atua pelo SESI Franca-SP, o Samis Calderón joga pelo Overtime-EUA.

Para os confrontos, Petrovic irá contar com 13 atletas da pré-lista enviada à FIBA. A divulgação dos nomes que viajam ao Pará para os treinos e jogos será feita em um segundo momento.

Com a campanha até aqui nas Eliminatórias, o Brasil está virtualmente classificado à Americup 2025, que acontece em agosto do próximo ano, na Nicarágua, e pode confirmar sua vaga matematicamente com vitórias no Manguerinho. Após estas duas partidas, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro do próximo ano.

"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", citou Aleksandar Petrovic.

Os jogos desta janela serão sempre às 20h, com transmissão ao vivo na ESPN.

A venda de ingressos e outras informações sobre a ida do Brasil ao Pará estarão disponíveis em breve nas redes sociais da Basquete Brasil e também no site oficial da entidade.

Pré-Lista - Seleção Brasileira masculina