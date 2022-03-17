Prova oferece percurso desafiador e com um visual de tirar o fôlego Crédito: Cesar Sartorio Pereira/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Volta da Taputera acontece neste fim de semana na Baía de Vitória

Aviso aos navegantes: no próximo final de semana, sábado (19) e domingo (20), acontece a 68ª Regata Volta da Taputera, uma das regatas mais tradicionais de Vitória, realizada pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES) junto à Federação Capixaba de Iatismo (Fecai). O evento náutico, que reúne todas as gerações de velejadores num percurso lindo e desafiador de aproximadamente 16 km na Baía de Vitória terá uma arquibancada de frente para um dos cartões postais da cidade, o Penedo, que estará montada para acolher as famílias que forem prestigiar a competição.

“ É muito bom ver que a gente está conseguindo retomar as atividades. A Volta da Taputera é um evento muito tradicional e bonito, que há mais de 40 anos faz parte da vida dos capixabas. Estamos trabalhando para que seja memorável não só para os velejadores que participam mas também para as pessoas que vão poder assistir, e neste ano temos uma ótima novidade: uma arquibancada que será montada lá no Penedo que vai ter para as pessoas acompanharem os barcos passando”, destacou o comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Carlos Moschen.

O percurso será o tradicional da regata, saindo da praia de Camburi, nas imediações da ilha do Socó e vai até a Taputera, pedra submersa marcada por uma bóia em frente ao Museu da Vale, em Argolas. Para a classe Monotipo a largada será no píer do Iate Clube, fazendo contorno na pedra da Taputera por bombordo e retorno ao ICES, passando por fora da Ilha Rasa e Ilha da Gaeta de Fora.

Já para as classes de Optimist e Wind devem montar a bóia laranja por bombordo nas proximidades do clube Álvares Cabral. Na categoria Oceano, o bombordo ficará nas imediações do Porto de Vitória, próximo ao cais das barcas, com chegada no canal do Iate Clube. Será obrigatório, passar por fora da Ilha Rasa e Ilha da Gaeta de Fora.