Kart

Jovem piloto capixaba é o vice-líder da temporada da Copa São Paulo Light

Aos 9 anos, João Paulo Bonadiman fez faturou a última etapa do campeonato e segue na caça ao líder
Redação de A Gazeta

17 mar 2022 às 16:15

João Paulo Bonadiman fez bonito na última etapa da Copa São Paulo Light de Kart Crédito: Eni Alves/Divulgação
Um dos mais disputados campeonatos de kart do país, a Copa São Paulo Light teve a 2ª etapa realizada no último sábado (12), no kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Reunindo mais de 230 pilotos de vários estados brasileiros, 34 foram da categoria Cadete, na qual o piloto capixaba João Paulo Bonadiman, 9 anos, alcançou a vitória.
A chuva que caiu na madrugada de sábado deixou a pista molhada para o treino classificatório. Bonadiman marcou o 18º tempo. Na primeira corrida, o piloto largou bem, foi conquistando posições e cruzou a linha de chegada em 4º lugar. Na corrida seguinte, com a inversão dos cinco primeiros do grid previsto no regulamento da Copa, o piloto saiu na primeira fila, assumiu a liderança na largada e conduziu muito bem a categoria vencendo com mais de três segundos de vantagem. A soma dos resultados colocou João Paulo Bonadiman no degrau mais alto do pódio.

João Paulo fez a festa no pódio Crédito: Eni Alves/Divulgação
Ainda de forma extraoficial, após as duas etapas, o piloto capixaba divide a vice-liderança com o carioca Raphael Gebara, com 17 pontos cada, a um ponto do líder, o paranaense Guilherme Moleiro.
“Foram duas corridas muito boas. O meu kart estava perfeito e deu tudo certo desta vez. Agradeço o trabalho da minha equipe, ao meu pai pelo apoio e incentivo e a todos que ficaram na torcida por mim. Em abril tem mais”, comentou o capixaba, que é natural de Vitória.

