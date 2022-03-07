Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Automobilismo

João Sartório valoriza aprendizado após primeira etapa da Fórmula Delta

Piloto capixaba não completou a primeira corrida, e terminou a segunda prova na sexta colocação
Publicado em 07 de Março de 2022 às 18:25

João Sartório vai acelerar no Autódromo Velocitta para fazer bonito na Fórmula Delta
João Sartório vai acelerar no Autódromo Velocitta para fazer bonito na Fórmula Delta Crédito: Fórmula Delta/Divulgação
Em sua estreia na temporada da categoria escola da Fórmula Delta, o piloto capixaba João Sartório não completou a primeira corrida e terminou a segunda prova na sexta colocação. O evento aconteceu no último fim de semana, no autódromo Velocitta, em São Paulo.
João teve um bom desempenho nos treinos classificatórios, mas não conseguiu buscar o pódio nas duas corridas.
"Não foi o que planejamos. Fomos bem desde o início! Nosso carro tava na mão na primeira corrida e eu estava com a 'faca nos dentes', pois já estava em terceiro e na disputa pela liderança. Mas o cara cresceu na minha frente rodando. Não tive saída é acabei detonando o carro", disse o jovem piloto, que completou. "Valeu como aprendizado. Temos mais corridas pela frente. Sei que tenho capacidade para virar o jogo", finalizou o piloto capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados