João Sartório valoriza aprendizado após primeira etapa da Fórmula Delta

Em sua estreia na temporada da categoria escola da Fórmula Delta, o piloto capixaba João Sartório não completou a primeira corrida e terminou a segunda prova na sexta colocação. O evento aconteceu no último fim de semana, no autódromo Velocitta, em São Paulo.
João teve um bom desempenho nos treinos classificatórios, mas não conseguiu buscar o pódio nas duas corridas.
"Não foi o que planejamos. Fomos bem desde o início! Nosso carro tava na mão na primeira corrida e eu estava com a 'faca nos dentes', pois já estava em terceiro e na disputa pela liderança. Mas o cara cresceu na minha frente rodando. Não tive saída é acabei detonando o carro", disse o jovem piloto, que completou. "Valeu como aprendizado. Temos mais corridas pela frente. Sei que tenho capacidade para virar o jogo", finalizou o piloto capixaba.