Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma competição

Vila Velha recebe 14° edição da Taça Brasil Sub-17 de Futsal

Competição de base será disputada até o dia 10 de julho, com todos os jogos acontecendo no ginásio do Tartarugão. É o segundo torneio de caráter nacional que a cidade recebe em menos de um mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2022 às 21:17

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 21:17

Vila Velha vem dando apoio para torneios nacionais de diversos esportes
Vila Velha vem dando apoio para torneios nacionais de diversos esportes Crédito: Arquivo PMVV/Divulgação
A cidade de Vila Velha recebe mais uma competição nacional. Entre os dias 4 e 10 de julho, a Taça Brasil Sub-17 acontece nas quadras do ginásio do Tartarugão, em Itaparica, com entrada gratuita. No último mês, a cidade canela-verde recebeu o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-17 de Basquetebol, que teve a equipe do Franca como grande campeã. Será a 14° edição da competição e o Espírito Santo foi escolhido como sede.
O torneio conta com a participação de 10 times que vem de 9 estados diferentes do país; equipes essas que estão na primeira divisão do futsal brasileiro: A.C.D. União Marabá (SE), A. D. Raça PROBEM (GO), S. C. Corinthians Paulista (SP), C. R. Saldanha da Gama (ES), A. D. Santanense (ES), Pés de Ouro (MT), Penedense/Sãobrazense (AL), A. Santa Cruz de Araguaína (TO), APAEFS (MS) e ARUC (DF).

Veja Também

Técnico de futsal é denunciado sob acusação de assédio contra atletas adolescentes

Desempenho no Brasileiro Sub-17 vira injeção de ânimo no basquete do ES

São dois grupos (A e B), com 5 equipes cada, onde irão se enfrentar em turno único, com dois ou três equipes folgando a cada rodada e os dois primeiros colocados de cada grupo irão avançar para as semifinais. A fórmula será de enfrentamento cruzado: o 1° do Grupo A enfrenta o 2° do Grupo B e vice-versa.
De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, “a prática do esporte ressalta a disciplina, a solidariedade e o trabalho em equipe. A cidade está respirando esporte e de braços abertos para a realização de competições esportivas de todos os níveis em solo canela verde”. A competição é uma realização da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. Os jogos serão transmitidos no canal do YouTube da Confederação de Futsal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados