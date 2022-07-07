Vila Velha recebe 14° edição da Taça Brasil Sub-17 de Futsal

A cidade de Vila Velha recebe mais uma competição nacional. Entre os dias 4 e 10 de julho, a Taça Brasil Sub-17 acontece nas quadras do ginásio do Tartarugão, em Itaparica, com entrada gratuita. No último mês, a cidade canela-verde recebeu o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-17 de Basquetebol, que teve a equipe do Franca como grande campeã. Será a 14° edição da competição e o Espírito Santo foi escolhido como sede.
O torneio conta com a participação de 10 times que vem de 9 estados diferentes do país; equipes essas que estão na primeira divisão do futsal brasileiro: A.C.D. União Marabá (SE), A. D. Raça PROBEM (GO), S. C. Corinthians Paulista (SP), C. R. Saldanha da Gama (ES), A. D. Santanense (ES), Pés de Ouro (MT), Penedense/Sãobrazense (AL), A. Santa Cruz de Araguaína (TO), APAEFS (MS) e ARUC (DF).
São dois grupos (A e B), com 5 equipes cada, onde irão se enfrentar em turno único, com dois ou três equipes folgando a cada rodada e os dois primeiros colocados de cada grupo irão avançar para as semifinais. A fórmula será de enfrentamento cruzado: o 1° do Grupo A enfrenta o 2° do Grupo B e vice-versa.
De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, “a prática do esporte ressalta a disciplina, a solidariedade e o trabalho em equipe. A cidade está respirando esporte e de braços abertos para a realização de competições esportivas de todos os níveis em solo canela verde”. A competição é uma realização da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. Os jogos serão transmitidos no canal do YouTube da Confederação de Futsal.