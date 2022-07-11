UFES vence UVV e carimba vaga na final do futsal feminino do Junes 2022

Jogadoras da Ufes e UVV em disputa de bola Crédito: Leonardo Silveira

As equipes de Ufes e UVV se enfrentaram neste sábado (9) em jogo válido pela semifinal dos Jogos Universitários do Espírito Santo 2022. O jogo realizado no ginásio da Sesport, em Bento Ferreira, garantiu emoção para quem assistia e viu o time da Ufes garantir o placar de 3 a 0, firmando vaga na final da competição.

Com as duas equipes disputando cada bola, e mostrando clara evolução na competição, Ufes e UVV fizeram um jogo bastante disputado. No primeiro tempo, logo de cara, a Ufes abriu o placar com Samara Furtado, que driblou a defensora na frente da área e chutou sem chances para a goleira. Em seguida, tentando vencer a defesa da UVV, em jogada ensaiada de lateral, Hane fez um golaço, chutando a bola no ângulo da goleira adversária.

No segundo tempo, ainda com o placar apertado, a UVV subiu a marcação e ofereceu mais perigo para as meninas da Ufes. Mas no final da partida, com outra movimentação pela lateral, Samara chutou firme no canto, sem chances para a goleira da UVV.

EVOLUÇÃO NO ESPORTE

Para Hane, capitã da equipe da Ufes nesta partida, o maior prêmio é ver a evolução da equipe. “Nós temos um elenco muito jovem, com média de idade de 20 anos, que ama jogar futebol, mas que não teve muito contato com treino estruturado dentro do futsal. Então perceber como as meninas do nosso grupo têm se doado e estão crescendo na modalidade, é realmente muito especial”, disse a atleta.

Para Samara, autora de dois gols na partida, agora é colocar o olho na decisão e sabendo que existe um favorito ao título. “Nós chegamos onde todo mundo quer chegar, que é a final. Agora a responsabilidade é toda da Multivix, porque tem um time que tem a base do Vila Nova, que compete durante todo o ano e em vários pisos diferentes. Vai ser um jogo especial para todo mundo, tenho certeza disso”, avalia a atleta.

Equipes esperam participar de mais competições Crédito: Leonardo Silveira

Para o treinador da Ufes, o professor Carlos Henrique, é preciso fomentar mais jogos no ano, com o nível de organização que o Junes oferece e a própria Federação de Futsal. “Quanto mais vezes se joga no ano, mais a gente consegue competir em alto nível. Inclusive foi a conversa que eu e o professor Caio Portugal, da UVV, tivemos no final da partida. Nós precisamos sair desse Junes tratando da formação de uma Liga Universitária, que possa contar inclusive com a participação das atléticas das Universidades. É nossa chance de virar o jogo do esporte de rendimento no nosso Estado, o que amplia inclusive o mercado de trabalho para profissionais de Educação Física e outras disciplinas”, finaliza o treinador.