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Mundo

Não, Suécia não reconheceu sexo como esporte oficial

Informação foi publicada por diversos portais. Federação de Esportes da Suécia, no entanto, esclareceu que a documentação apresentada não atendeu aos requisitos necessários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 10:41

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:41

Campeonato tem participantes de pelo menos oito países
Crédito: Unsplash

Nota do Editor

06/06/2023 - 2:24
A versão anterior desta matéria informava que o sexo havia sido reconhecido como esporte oficial da Suécia. No entanto, autoridades suecas haviam se posicionado anteriormente desmentindo o fato. A reportagem foi atualizada, com texto e título alterados. 
Não, a Suécia não regulamentou o sexo como esporte no país. Nesta terça-feira (6), diversos portais, inclusive A Gazeta, noticiaram a informação sobre o caso. Entretanto, a informação não procede.
Em 4 de junho de 2023, várias postagens nas redes sociais e meios de comunicação afirmaram que a Suécia informavam que oficialmente o sexo seria reconhecido como esporte e que o país sediaria o primeiro "Campeonato Europeu de Sexo".
Dragan Bratych,  o presidente da "Federação Sueca do Sexo" (que de fato existe), declarou: "Assim como qualquer outro esporte, alcançar os resultados desejados no sexo requer treinamento.
No entanto, a alegação de que a Suécia declarou o sexo um esporte é falsa. Em abril de 2023, o jornal sueco Göteborgs-Posten desmentiu as alegações, afirmando que o pedido de adesão da Federação Sueca do Sexo foi negado pela Confederação Sueca de Esportes (RF). Em resposta às perguntas do jornal sueco, a Federação de Esportes da Suécia informou que os formulários estavam incompletos e, portanto, não há registro oficial de que o país tenha reconhecido a prática sexual como "prática esportiva". 

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