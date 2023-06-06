Não, Suécia não reconheceu sexo como esporte oficial

Nota do Editor
06/06/2023 - 2:24
A versão anterior desta matéria informava que o sexo havia sido reconhecido como esporte oficial da Suécia. No entanto, autoridades suecas haviam se posicionado anteriormente desmentindo o fato. A reportagem foi atualizada, com texto e título alterados.
Não, a Suécia não regulamentou o sexo como esporte no país. Nesta terça-feira (6), diversos portais, inclusive A Gazeta, noticiaram a informação sobre o caso. Entretanto, a informação não procede.
Em 4 de junho de 2023, várias postagens nas redes sociais e meios de comunicação afirmaram que a Suécia informavam que oficialmente o sexo seria reconhecido como esporte e que o país sediaria o primeiro "Campeonato Europeu de Sexo".
Dragan Bratych, o presidente da "Federação Sueca do Sexo" (que de fato existe), declarou: "Assim como qualquer outro esporte, alcançar os resultados desejados no sexo requer treinamento.
No entanto, a alegação de que a Suécia declarou o sexo um esporte é falsa. Em abril de 2023, o jornal sueco Göteborgs-Posten desmentiu as alegações, afirmando que o pedido de adesão da Federação Sueca do Sexo foi negado pela Confederação Sueca de Esportes (RF). Em resposta às perguntas do jornal sueco, a Federação de Esportes da Suécia informou que os formulários estavam incompletos e, portanto, não há registro oficial de que o país tenha reconhecido a prática sexual como "prática esportiva".