Não, Suécia não reconheceu sexo como esporte oficial

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Nota do Editor A versão anterior desta matéria informava que o sexo havia sido reconhecido como esporte oficial da Suécia. No entanto, autoridades suecas haviam se posicionado anteriormente desmentindo o fato. A reportagem foi atualizada, com texto e título alterados.

Não, a Suécia não regulamentou o sexo como esporte no país. Nesta terça-feira (6), diversos portais, inclusive A Gazeta, noticiaram a informação sobre o caso. Entretanto, a informação não procede.

Em 4 de junho de 2023, várias postagens nas redes sociais e meios de comunicação afirmaram que a Suécia informavam que oficialmente o sexo seria reconhecido como esporte e que o país sediaria o primeiro "Campeonato Europeu de Sexo".