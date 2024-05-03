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Mundial de Wrestling

Serra sediará Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling

Evento acontece neste fim de semana e terá participação recorde de 665 atletas de todo o Brasil, incluindo alguns favoritos do Espírito Santo

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2024 às 10:51
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling será sediado na Arena Jacaraípe e com entrada gratuita
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling será sediado na Arena Jacaraípe e com entrada gratuita Crédito: cbw/divulgação
O município da Serra vai receber, neste final de semana, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling. O evento, maior e mais importante da modalidade no País, acontece na Arena Jacaraípe, no sábado (4) e domingo (5), com entrada gratuita para todos os interessados.
Antes mesmo do seu início, a competição, que vai reunir lutadores das categorias sub-15, sub-17 e sub-20, já possui números expressivos, com 665 inscritos – recorde absoluto na história. Além do Espírito Santo, chegam a Jacaraípe atletas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e diversos outros estados.
Além do título, o campeonato também é importante pois vale classificação para outras competições, como os Campeonatos Pan-Americanos, que acontecem na República Dominicana e no Peru, e para o Campeonato Brasileiro Interclubes por Equipes 2024 - todos disputados no segundo semestre.
O Espírito Santo será representado por dezenas de atletas, com destaque para Roger Emerson, Isaque Barbatto e as irmãs Emilly e Stéfany Santos, que representam o Clube Capixaba e figuram entre os melhores do Brasil.

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