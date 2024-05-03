Serra sediará Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling será sediado na Arena Jacaraípe e com entrada gratuita Crédito: cbw/divulgação

O município da Serra vai receber, neste final de semana, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling. O evento, maior e mais importante da modalidade no País, acontece na Arena Jacaraípe, no sábado (4) e domingo (5), com entrada gratuita para todos os interessados.

Antes mesmo do seu início, a competição, que vai reunir lutadores das categorias sub-15, sub-17 e sub-20, já possui números expressivos, com 665 inscritos – recorde absoluto na história. Além do Espírito Santo, chegam a Jacaraípe atletas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e diversos outros estados.

Além do título, o campeonato também é importante pois vale classificação para outras competições, como os Campeonatos Pan-Americanos, que acontecem na República Dominicana e no Peru, e para o Campeonato Brasileiro Interclubes por Equipes 2024 - todos disputados no segundo semestre.