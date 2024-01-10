Serra recebe competição solidária de futebol de areia no final de semana

Evento acontece no campo de futebol de areia da praça Encontro das Águas, em Jacaraípe Crédito: João Brito/Divulgação

Vem aí mais uma oportunidade para ajudar o próximo. Nos próximos dias 13 e 14 de janeiro, a Serra vai receber a 4° edição do Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe. O evento vai contar com disputas eletrizantes na praça Encontro das Águas e tem como objetivo a arrecadação de alimentos que serão destinados para projetos sociais.

Serão oito equipes de diversos bairros do município, como Nova Almeida, Manguinhos, Carapebus, Costa Bela, dentre outros. As disputas começam no sábado (13), com a fase classificatória e os jogos eliminatórios. No domingo (14), acontecem as disputas das semifinais e a grande decisão do torneio.

Serra será palco de mais uma edição do Torneio de Verão Beneficente de Futebol de Areia Crédito: Divulgação

O grande destaque da competição é a equipe de Carapebus, que venceu todas as últimas três edições. No entanto, o importante mesmo é que na última edição, em 2023, a arrecadação bateu recorde e ultrapassou um total de três toneladas de alimentos.