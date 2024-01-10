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Esporte e solidariedade

Serra recebe competição solidária de futebol de areia no final de semana

4ª edição do Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe acontece nos dias 13 e 14 de janeiro e vai contar com muitas disputas e solidariedade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2024 às 17:44

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 17:44

Futebol de Areia
Evento acontece no campo de futebol de areia da praça Encontro das Águas, em Jacaraípe Crédito: João Brito/Divulgação
Vem aí mais uma oportunidade para ajudar o próximo. Nos próximos dias 13 e 14 de janeiro, a Serra vai receber a 4° edição do Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe. O evento vai contar com disputas eletrizantes na praça Encontro das Águas e tem como objetivo a arrecadação de alimentos que serão destinados para projetos sociais.
Serão oito equipes de diversos bairros do município, como Nova Almeida, Manguinhos, Carapebus, Costa Bela, dentre outros. As disputas começam no sábado (13), com a fase classificatória e os jogos eliminatórios. No domingo (14), acontecem as disputas das semifinais e a grande decisão do torneio.
Serra será palco de mais uma edição do Torneio de Verão Beneficente de Futebol de Areia
Serra será palco de mais uma edição do Torneio de Verão Beneficente de Futebol de Areia Crédito: Divulgação
O grande destaque da competição é a equipe de Carapebus, que venceu todas as últimas três edições. No entanto, o importante mesmo é que na última edição, em 2023, a arrecadação bateu recorde e ultrapassou um total de três toneladas de alimentos. 
A organização do evento já está recebendo as doações dos alimentos através dos estabelecimentos parceiros do Torneio de Verão: Loja Brisa Car, Bar e Lanchonete Toninho Capivara, Academia do Neto e Mercearia Tia Lúcia.

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