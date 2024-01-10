Prefeita de Paris promete mergulhar no Rio Sena antes da abertura da Olimpíada

Anne Hidalgo, prefeita de Paris Crédito: Sarah Meyssonnier/Reuters/Folhapress

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, prometeu nesta quarta-feira que vai mergulhar no Rio Sena em julho, dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos. O rio, que passa por intenso processo de limpeza nos últimos anos, receberá parte da disputa do triatlo e também a natação de águas abertas na Olimpíada, que começará no dia 26 de julho deste ano.

"Nós vamos nadar no Senna", disse a prefeita, convidando também o subprefeito da região, Marc Guillaume, para acompanhá-la no "histórico mergulho". "Todos disseram que era impossível e nós conseguimos", reforçou a autoridade.

Com o prometido mergulho, Hidalgo quer provar que o rio recebeu a limpeza adequada, suficiente para receber atletas e pessoas comuns. A despoluição do local é uma promessa antiga de autoridades parisienses. Um dos que fez anteriormente a promessa foi o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Jacques Chirac, na época prefeito da capital, há 30 anos. Chirac não cumpriu a promessa na década de 90.

Há um ano, a prefeita havia prometido que abriria três pontos do Rio Sena para banho público a partir do verão de 2025, um ano após a Olimpíada. Mergulhar no famoso rio estava proibido desde 1923 por um decreto da prefeitura. Um braço da polícia monitora constantemente as margens para evitar eventuais banhos.

Desde 2016, as gestões municipal e federal investiram cerca de 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 7,5 bilhões) para despoluir tanto o Sena quanto o Rio Marne, um dos principais afluentes do famoso rio da capital francesa.