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Promessa é dívida

Prefeita de Paris promete mergulhar no Rio Sena antes da abertura da Olimpíada

Anne Hidalgo quer provar que o rio recebeu a limpeza adequada, suficiente para receber atletas e pessoas comuns durante o evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2024 às 17:07

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 17:07

Anne Hidalgo, prefeita de Paris
Anne Hidalgo, prefeita de Paris Crédito: Sarah Meyssonnier/Reuters/Folhapress
A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, prometeu nesta quarta-feira que vai mergulhar no Rio Sena em julho, dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos. O rio, que passa por intenso processo de limpeza nos últimos anos, receberá parte da disputa do triatlo e também a natação de águas abertas na Olimpíada, que começará no dia 26 de julho deste ano.
"Nós vamos nadar no Senna", disse a prefeita, convidando também o subprefeito da região, Marc Guillaume, para acompanhá-la no "histórico mergulho". "Todos disseram que era impossível e nós conseguimos", reforçou a autoridade.
Com o prometido mergulho, Hidalgo quer provar que o rio recebeu a limpeza adequada, suficiente para receber atletas e pessoas comuns. A despoluição do local é uma promessa antiga de autoridades parisienses. Um dos que fez anteriormente a promessa foi o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Jacques Chirac, na época prefeito da capital, há 30 anos. Chirac não cumpriu a promessa na década de 90.
Há um ano, a prefeita havia prometido que abriria três pontos do Rio Sena para banho público a partir do verão de 2025, um ano após a Olimpíada. Mergulhar no famoso rio estava proibido desde 1923 por um decreto da prefeitura. Um braço da polícia monitora constantemente as margens para evitar eventuais banhos.
Desde 2016, as gestões municipal e federal investiram cerca de 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 7,5 bilhões) para despoluir tanto o Sena quanto o Rio Marne, um dos principais afluentes do famoso rio da capital francesa.
Apesar do alto investimento, os organizadores da Olimpíada enfrentaram problemas para fazer testes nas águas do rio nos últimos meses. Dois eventos de triatlo e uma competição de águas abertas foram cancelados devido à poluição do rio causada por episódios de chuva.

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