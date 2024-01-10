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  • Ferrari da família e autografada por Schumacher vai à venda por R$ 1,6 milhão
F430 F1 Spider

Ferrari da família e autografada por Schumacher vai à venda por R$ 1,6 milhão

O carro, do modelo F430, foi dado pelo heptacampeão da F1 ao pai, Rolf Schumacher, em 2005
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2024 às 05:42

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 05:42

Uma Ferrari F430 F1 Spider que foi dada à família Schumacher e que possui autógrafos de Michael está à venda por R$ 1,6 milhão.
O carro foi entregue em 2005 a Rolf Schumacher, pai do heptacampeão da F1. A F430 foi produzida pela Ferrari entre 2004 e 2009.
Família de Schumacher anuncia venda de Ferrari autografada por ex-piloto
Família de Schumacher anuncia venda de Ferrari autografada por ex-piloto Crédito: Divulgação/Gallery Aaldering
O modelo tem um autógrafo no porta-luvas e uma placa com a assinatura de Michael. O interior do veículo é em couro Cuoio.
O conversível vermelho tem 29,3 mil km rodados, com motor F146 V4 de 3,8l e 490 cavalos de potência. O exemplar tem velocidade máxima de 315 km/h e pode chegar a 100 km/h em 3,6 segundos.
A Ferrari personalizada da família Schumacher está à venda por 299,5 mil euros (R$ 1,6 milhão) na Galery Aaldering, especializada na comercialização de veículos de luxo.

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