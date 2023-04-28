Sabrina Sato será madrinha do Time Brasil até às Olimpíadas de Paris

Sabrina Sato foi a madrinha do Time Brasil no último ciclo olímpico Crédito: COB/Divulgação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta sexta-feira (28) Sabrina Sato novamente como Madrinha do Time Brasil até o fim dos Jogos Olímpicos Paris 2024, papel que já desempenhou com sucesso no último ciclo olímpico.

O programa de padrinhos e madrinhas do COB reúne personalidades renomadas do país, que trabalharão como embaixadores em eventos, competições e nas redes sociais. A intenção é trazer cada vez mais engajamento da torcida e dos seguidores, além de ajudar a promover o esporte olímpico e os atletas nacionais. Para Sabrina, o esporte é uma ferramenta de transformação e inclusão social, uma oportunidade de educação fundamental na vida de todas as pessoas.

“Estou muito feliz em seguir como madrinha do Comitê Olímpico do Brasil neste momento tão importante onde o apoio ao Time Brasil soma ao potencial dos nossos atletas para os jogos históricos em Paris. Vou acompanhar os passos das nossas estrelas e mostrar tudo de pertinho para intensificar ainda mais nossa torcida brasileira. Além da cobertura, estou super empolgada para mostrar a campanha do Comitê, "Manda brasa, Brasil", responsável hoje pela preparação e operação dos nossos heróis. Vamos juntos para momentos inesquecíveis em 2024!”, reforça a apresentadora.

Sabrina Sato é uma das principais apresentadoras do país com uma carreira consolidada na história da televisão brasileira. Desde 2022 no Grupo Globo, ela apresenta mais uma temporada do “Desapegue Se For Capaz” no GNT. Também apresentou o Saia Justa e foi jurada do “The Masked Singer Brasil”. Seu reconhecimento nacional é justificado pela credibilidade, carisma e espontaneidade e identificação com as famílias de todo o Brasil. Por isso tornou-se uma referência também em empreendedorismo feminino, com mais de 100 produtos licenciados ao longo dos 20 anos de carreira.

“Sabrina é multi talentosa, carismática e tem uma conexão única com públicos de todas as idades. Não tenho dúvida de que ela seguirá atraindo uma parte da população que não acompanha diariamente os esportes olímpicos, além de potencializar o engajamento e a conexão dos fãs com o COB e com os valores do movimento olímpico”, disse Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

O programa proporcionará a interação de grandes personalidades com os atletas e a torcida em ações especiais. A ideia do COB é levá-los para acompanhar os bastidores e a performance do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Jogos Pan-americanos de Santiago 2023 e outras missões organizadas pelo COB.