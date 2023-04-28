Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 29/04 e 01/05

- Wave Open de Beach Tennis
Quando: sábado (29) e domingo (30), a partir de 7h
Onde: Praia de Camburi, Vitória
Por lá, mais de 125 atletas vão em busca da premiação de cinco mil reais em uma competição que vai reunir os melhores competidores do Estado;
- Copa Norte Capixaba de Mountain Bike
Quando: domingo (30), a partir de 8h
Onde: Pedro Canário
Na categoria sport, a prova terá um percurso de 42 quilômetros, e na categoria pró, são 56 quilômetros de muita adrenalina entre as principais paisagens da cidade;
- 2ª Seletiva de Boxe da FESBOXE
Quando: domingo (30), às 14h
Onde: Ginásios da Sesport, em Bento Ferreira - Vitória
A competição promovida pela Federação Espírito-santense de Boxe visa selecionar os melhores atletas do Estado para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade em 2023;
- Circuito SESC de Corrida
Quando: 1º de maio, a partir de 7h
Onde: Orla da Praia de Camburi, em Vitória, próximo ao Píer de Iemanjá
A prova visa homenagear os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Em um percurso de 7 km, os atletas vão largar às 7 horas, mas antes, às 6h45, haverá o aquecimento. O retorno será na marcação de 3,5 km, com chegada no mesmo ponto de partida;