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Competições capixabas

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 29/04 e 01/05

Das ruas aos gramados e das montanhas até as praias, a Agenda Esportiva de A Gazeta te atualiza com os melhores eventos esportivos do Estado

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 15:49

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

28 abr 2023 às 15:49
  • Wave Open de Beach Tennis
    Quando: sábado (29) e domingo (30), a partir de 7h
    Onde: Praia de Camburi, Vitória

    Por lá, mais de 125 atletas vão em busca da premiação de cinco mil reais em uma competição que vai reunir os melhores competidores do Estado;

  • Copa Norte Capixaba de Mountain Bike
    Quando: domingo (30), a partir de 8h
    Onde: Pedro Canário

    Na categoria sport, a prova terá um percurso de 42 quilômetros, e na categoria pró, são 56 quilômetros de muita adrenalina entre as principais paisagens da cidade;

  • 2ª Seletiva de Boxe da FESBOXE
    Quando: domingo (30), às 14h
    Onde: Ginásios da Sesport, em Bento Ferreira - Vitória

    A competição promovida pela Federação Espírito-santense de Boxe visa selecionar os melhores atletas do Estado para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade em 2023;

  • Circuito SESC de Corrida
    Quando:     1º de maio, a partir de 7h
    Onde: Orla da Praia de Camburi, em Vitória, próximo ao Píer de Iemanjá

    A prova visa homenagear os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Em um percurso de 7 km, os atletas  vão largar às 7 horas, mas antes, às 6h45, haverá o aquecimento. O retorno será na marcação de 3,5 km, com chegada no mesmo ponto de partida;

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