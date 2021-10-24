Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Rebeca Andrade agradece torcida no Mundial de Ginástica Artística: "Orgulho"
Duas medalhas

Rebeca Andrade agradece torcida no Mundial de Ginástica Artística: "Orgulho"

A ginasta brasileira fez história mais uma vez ao conquistar duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de prata, no Mundial de Ginástica Artística

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2021 às 14:39
Rebeca Andrade comemora vitória
Rebeca Andrade comemora vitória Crédito: Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade usou suas redes sociais para agradecer o carinho e a torcida durante sua participação no Mundial de Ginástica Artística que aconteceu em Kitakyushu, no Japão.
Rebeca escreveu em seu Instagram: "Muito obrigada galera... voltando pra casa muito orgulhosa e grata por mais uma vez mostrar que tudo é possível! As falhas estão aí para nos mostrar que somos fortes e as conquistas para mostrar que tudo é possível e vale a pena! Orgulho de representar o Brasil e fazer história por vocês e por mim! Deus é bom!".
A ginasta brasileira fez história mais uma vez ao conquistar duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de prata, na competição. Rebeca venceu a disputa por aparelhos no salto, repetindo o feito dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e ficou na segunda colocação nas barras assimétricas  nas Olímpiadas ela foi prata no individual geral.

Veja Também

Rebeca Andrade conquista duas medalhas de ouro no Brasileiro de Ginástica

Rebeca Andrade ajudou a mostrar que funk também é arte

Rebeca é a segunda brasileira a se tornar campeã mundial na ginástica artística  Daiane dos Santos foi a primeira no Mundial de 2003. Além disso, nunca uma atleta havia ganhado duas medalhas em um mesmo Mundial, muito menos no mesmo dia.
*Com informações da coluna Olhar Olímpico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados