Presidente do UFC, Dana White é filmado agredindo a mulher em festa de ano novo

Dana White agrediu a esposa durante uma discussão no Réveillon Crédito: Reprodução / TMZ

O presidente do UFC, Dana White, se envolveu em uma grande polêmica nos primeiros dias de 2023. O mandatário da principal categoria de MMA do planeta foi flagrado agredindo a mulher, Anne White, em uma festa na cidade de Cabo San Lucas, no México, na celebração da virada de ano.

Em vídeo divulgado pelo portal de notícias de celebridades TMZ, é possível ver o início da discussão do casal, que está junto há cerca de 30 anos. Nas imagens, Anne dá um tapa em Danna, que revida com uma série de agressões. Posteriormente, em entrevista ao próprio canal, Dana White assumiu que agrediu a mulher, que este foi o primeiro episódio de violência do casal, e que mesmo estando alcoolizado no momento, nada justifica o ato.

?? Dana White, presidente do UFC, foi flagrado trocando tapas com esposa na virada de ano. Em entrevista ao TMZ, ele pediu desculpas.pic.twitter.com/0rfcQRMfI8 — FutbooBR ?? (@FutbooBR) January 3, 2023

"Falo há anos que nunca há justificativa para um homem bater em uma mulher. Essa é uma daquelas situações horríveis, estou envergonhado, mas também estamos mais preocupados com nossos filhos agora. Temos três filhos e desde que o vídeo surgiu, mostramos a eles que estamos mais focados na família agora. As pessoas terão opiniões sobre isso e a maioria estará certa, especialmente no meu caso. Você não agride uma mulher, nunca. Eu e minha esposa nos amamos muito e estamos juntos há muito tempo, nos conhecemos desde pequenos e foi uma dessas situações infelizes", disse Dana White.

"Definitivamente teve bastante álcool envolvido, mas isso não é desculpa. Eu literalmente não vou criar desculpas para isso. Nunca aconteceu antes, foi a primeira vez. Eu não me lembro muito bem. É uma situação embaraçosa para nós dois, mas mais importante é que estamos preocupados com nossos filhos. Todo mundo me pergunta se me importo sobre isso ou aquilo. Minha resposta é sempre a mesma: meu legado e todo o trabalho não me importam de nada. É tudo sobre a família, sabe? É sobre sua esposa e seus filhos", finalizou o presidente do UFC.

A mulher de Dana White também se pronunciou e pediu respeito à privacidade da família e confirmou a fala de que o episódio é inédito na vida do casal.