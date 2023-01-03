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Presidente do UFC, Dana White é filmado agredindo a mulher em festa de ano novo

Dana estaria discutindo com sua esposa e após levar um tapa da mulher, revidou com uma série de agressões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:57

Dana White agrediu a esposa durante uma discussão no Réveillon
Dana White agrediu a esposa durante uma discussão no Réveillon Crédito: Reprodução / TMZ
O presidente do UFC, Dana White, se envolveu em uma grande polêmica nos primeiros dias de 2023. O mandatário da principal categoria de MMA do planeta foi flagrado agredindo a mulher, Anne White, em uma festa na cidade de Cabo San Lucas, no México, na celebração da virada de ano.
Em vídeo divulgado pelo portal de notícias de celebridades TMZ, é possível ver o início da discussão do casal, que está junto há cerca de 30 anos. Nas imagens, Anne dá um tapa em Danna, que revida com uma série de agressões. Posteriormente, em entrevista ao próprio canal, Dana White assumiu que agrediu a mulher, que este foi o primeiro episódio de violência do casal, e que mesmo estando alcoolizado no momento, nada justifica o ato.
"Falo há anos que nunca há justificativa para um homem bater em uma mulher. Essa é uma daquelas situações horríveis, estou envergonhado, mas também estamos mais preocupados com nossos filhos agora. Temos três filhos e desde que o vídeo surgiu, mostramos a eles que estamos mais focados na família agora. As pessoas terão opiniões sobre isso e a maioria estará certa, especialmente no meu caso. Você não agride uma mulher, nunca. Eu e minha esposa nos amamos muito e estamos juntos há muito tempo, nos conhecemos desde pequenos e foi uma dessas situações infelizes", disse Dana White.
"Definitivamente teve bastante álcool envolvido, mas isso não é desculpa. Eu literalmente não vou criar desculpas para isso. Nunca aconteceu antes, foi a primeira vez. Eu não me lembro muito bem. É uma situação embaraçosa para nós dois, mas mais importante é que estamos preocupados com nossos filhos. Todo mundo me pergunta se me importo sobre isso ou aquilo. Minha resposta é sempre a mesma: meu legado e todo o trabalho não me importam de nada. É tudo sobre a família, sabe? É sobre sua esposa e seus filhos", finalizou o presidente do UFC.
A mulher de Dana White também se pronunciou e pediu respeito à privacidade da família e confirmou a fala de que o episódio é inédito na vida do casal.
"Dana e eu estamos casados há mais de 30 anos. Dizer que isso não é do costume dele é um eufemismo, já que isso nunca aconteceu antes. Infelizmente nós dois bebemos demais no ano novo e as coisas saíram do controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso como uma família e nos desculpamos entre nós. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade, pelo bem dos nossos filhos", disse Anne.

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